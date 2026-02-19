時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録 永遠(とわ)の絆』(時代劇専門チャンネル：3月7日19:00～ほか)の舞台挨拶が19日、都内で行われ、北大路欣也、佐藤流司、山谷花純、山下智彦監督が登壇した。

北大路欣也

舞台挨拶の終盤、フォトセッションに入るところで、23日に迎える北大路の83歳の誕生日祝いをサプライズで決行。佐藤が三屋清左衛門の姿の北大路がデザインしたケーキを運び込み、山谷は花束を渡し、2人はぞれぞれ北大路と固い握手を交わした。

そして、親友役の伊東四朗からのビデオメッセージを上映。「とうとう私に近づいてまいりましたね。 あんまり近づくもんではありませんけども。それにしてもお付き合いしてからもう50年以上になるんでしょうね。そちらは総理大臣の役で、私はそこの専門の床屋さんの役で初めて会ったような気がいたします。それ以来、時代劇の師匠と言ったら欣也さん、あなたしかおりません。これから何本私も出していただけるかどうか分かりませんけども、これからもずっと師匠だと思っております。どうか一つ、よろしくお願いいたします」と、“伊東四朗節”でユーモアを交えながら言葉を寄せた。

これを受け、北大路は目に涙を浮かべて言葉を詰まらせながら、「本当に皆さんこういうふうに誕生日をお祝いしていただけるなんて、僕は幸せです」と心境をコメント。また、「伊東四朗さんは88歳です。そして現役で頑張ってらっしゃる。私は伊藤さんの背中を追いかけて、できる限りついていきたいと今思っております。そして、この『三屋清左衛門残日録』というこの作品に出会えたのが。私のものすごい運命だと思います。83歳になって清左衛門をまだ演じさせていただけるというのは、本当に幸せなことだと思います。その思いに応えられるように、これからも精進をして、一歩一歩前進していきたいと思っております」と、芸能生活70周年の大ベテランながら謙虚に抱負を語った。

『三屋清左衛門残日録』シリーズは藤沢周平の傑作小説を原作に、北大路演じる前藩主用人の職を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を、身の回りに起こる様々な出来事とともに描く作品。今作は、清左衛門が亡き妻の墓参の帰り、1年ほど前に幼い息子を亡くし深い悲しみに沈む結城友助(佐藤)と妻・はなえ(山谷)に出会ったことから物語が展開していく。