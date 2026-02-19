三井不動産は2月13日、三井不動産アジアを通じてインド・ベンガルールでの住宅分譲事業「マヒンドラ ブロッサム」への参画を決定したことを発表した。

マヒンドラ ブロッサム 外観イメージ

同事業は、インド共和国での同社グループ初となる住宅分譲事業。同国の大手デベロッパー、Mahindra Lifespace Developers Limited(MLDL社)との共同事業の第一号物件となる。

同物件は、インド南部を代表する都市・ベンガルール市のIT企業が集積する「Whitefieldエリア」に位置する。地上30階建て・総戸数約730戸の中高層住宅で、約1万6,000㎡の緑地や、25mプール、ジム、ペットパークなどを備えた充実の共用施設を備える。敷地内には商業施設も併設し、職住近接かつ利便性の高い居住環境を実現する。

マヒンドラ ブロッサム プールイメージ

マヒンドラ ブロッサム ジムイメージ

サステナビリティを重視した開発コンセプトを採用し、屋上太陽光発電や断熱材の採用による省エネ化に加え、建設時の廃棄物を最小化する「Net Zero Waste」にも取り組む。IGBC(Indian Green Building Council)によるゴールド認証の取得を目指し、資源循環に配慮した持続可能な開発を推進する。

急速な経済成長を背景に住宅需要が拡大するインド市場において、同社はこれまで培った商品企画力を活かし、持続可能な住まいづくりを推進していく。

同物件は2月に着工し、2030年の竣工を予定している。