今日は2026年2月19日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆☆
最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、何よりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。
-
金運：☆☆☆☆☆
グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
想像よりもはるかに大きな結果を出せる可能性がある仕事運です！まずは、周りに惑わされず、自分のリズムで仕事を進めていって。そして、コツコツと積み重ねてきたことこそ同じペースを保って、人にアピールしないのがポイント。
-
健康運：☆
日々の小さな努力が結果となって実感できる1日です。同時に積み重ねることの大切さも実感できます。例えば食事に気を配っていたのなら、体調に変化を感じるでしょう。運動に気を配っていたのなら、体が軽くなったことを感じそうです。
- ラッキーアイテム：お箸
- ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんな嬉しい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。
-
恋愛運：☆☆☆
主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、優しい表情で目を合わせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。
-
金運：☆☆☆
髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。
-
仕事運：☆☆☆☆
トラブルなどなく、能力を生かして順調に仕事を進められる運気です。休憩中だけでなく、移動中などもパッと手軽に気分転換できる音楽などを用意しておくと〇。集中力もUPして、求められている以上の仕事ができそう。
-
健康運：☆☆☆☆
気力と活力に溢れ、外出をするなら今日がベストです。多少無理のあるスケジュールでも、今日なら問題なくこなせるでしょう。また、外出先でも活動的に物事を進めることができるので、団体行動でリーダーシップを発揮できます。
- ラッキーアイテム：シール
- ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆
どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。
-
恋愛運：☆☆☆
自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。
-
金運：☆☆☆
何も考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
予定外の動きがあっても、壁にぶつかっても、今日は大丈夫！すぐに解決して、結果的には気分よく仕事を終えることができる運気です。｢時間がない｣｢どうしよう｣は、禁句！深呼吸をすれば、少しも焦らなくていいのだと気づくはず。
-
健康運：☆☆☆☆
今日のあなたは持っている能力を思いっきり発揮できます。もし仕事に難題が生まれても強気でチャレンジしてみてください。あなたの気迫は周囲に安心感を与え、チームや職場の雰囲気まで明るくできそうです。
- ラッキーアイテム：キャンドル
- ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆
無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。何が起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目を合わせるのがポイント。
-
金運：☆☆☆☆☆
｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
すでに生かしている能力だけでなく、今まで隠れていた才能も花開く運気の日！まずは自分の考えや、やり方に自信を持って笑顔で周りに接して。そして、仕事をする場をキレイに整理整頓すると、運気を最大限に生かせます！
-
健康運：☆
今日は要領よく、テキパキと仕事や家事をこなせそうです。ただ、疲れが溜まると頭痛がするなど体調は良くありません。適度な休憩と水分補給をしながら、あえてゆったりとしたペースで行うと良いでしょう。
- ラッキーアイテム：マグネット
- ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆
プライベートに幸運が宿る日です。リラックスして楽しいことをしているときに、大切な人脈が広がっていく可能性大。できるだけ長く自由時間を持てるように、1日のスケジュールを組んで。急ぎではないことは、明日以降でもOKです。
-
恋愛運：☆☆☆
「なるようになる！」と感じて、どんどん動いていきたくなるかもしれません。ただ今日は、そこで一時停止して、本当は何がベストかを考えてみて。すると、幸せへの近道が見えてきます。出会いは、友達を増やすつもりでいて。
-
金運：☆☆☆☆
最小限の買い物で済ませると、お金が舞い込みやすくなる日！一方、物を溜め込んでしまうと金運がダウンします。｢買おうかな、やめようかな｣と迷ったら、やめて◎。また、｢一応、あったほうがいいかも｣という物も買わないで。
-
仕事運：☆☆☆☆
ひらめく力も高まりますが、それだけでなく、考えを深めることもできる日。ポンと思いついたアイデアを、時間をかけて掘り下げてみてください。意見を聞くのなら、お互いに何でも言い合える親しい同僚がオススメ。
-
健康運：☆☆☆☆
雑誌やテレビでみた気になるトレーニングや健康法にチャレンジしてみましょう。今日のあなたは気力に溢れ、いつもは長続きしないことも続けることができそうです。もし、多少お金がかかっても今日は自分への投資が吉。
- ラッキーアイテム：ネクタイ
- ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆
じっくりと考えるということを、今日は心から楽しめたり味わえたりします。壁にぶつかっていることや、周りと意見が食い違うことについて、感じた何かを紙に書き出してみて。結論を出そうとしないほうが、充実した時間を過ごせます。
-
恋愛運：☆
一緒にいる時間やコミュニケーションを取っている時間が長いと、いつの間にか会話がこじれてしまいそうな恋愛運。応援している気持ちや健康を気遣っている気持ちを伝えて、あとはそっとしておくのがベストな1日です。
-
金運：☆
今日は、自分と友達との金銭感覚の違いを目の当たりにするかもしれません。最初は落ち込む可能性もありますが、冷静になれば｢大切なことに気づけた｣と思えるはず。少しでも見習いたいと感じたら、素直に話を聞いてみて。
-
仕事運：☆☆☆☆
自分の判断やペースで進められる仕事に、今日はできるだけたくさんの時間を使うと〇。重要な部分にしっかりとこだわって、いい仕事ができそうです。一方、それ以外の仕事は、周りの意見を優先させればいいのだと割り切ってOK！
-
健康運：☆☆☆☆☆
仕事はもちろん、プライベートでも様々なことに興味が生まれ、あちらこちらに走り回りたくなるような1日。そんな時こそ普段できていなかった場所の掃除をし、気分をリフレッシュしてはいかがでしょうか。
- ラッキーアイテム：バングル
- ラッキーカラー：レモンイエロー