アーティストを応援していると、「ステヘ」という言葉を耳にすることがあります。言葉自体は知っていても、どんなものか知らないという人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、ステヘことStationheadについて、基本機能や使い方、注意点などをまとめて解説します。

ステへとは? どんな機能がある?

ステヘの愛称で親しまれるStationhead(ステーションヘッド)とは、ラジオ放送プラットフォームアプリのことです。ステへでは音楽配信アプリと連携して楽曲の再生ができるほか、K-POPをはじめさまざまなアーティストが配信するトークライブにも参加できます。

ここでは、ステへの特徴や機能について詳しく紹介していきます。

リスニングパーティー(リスパ)に参加できる

リスパことリスニングパーティーとは、ある特定の曲やアルバムを世界中のファンが同時視聴するラジオのような臨場感のあるイベントで、ひとりで視聴するよりも気持ちが盛り上がるのが大きな魅力です。アーティストがリスパを開催することも多く、新曲の発売日などに合わせてスケジュールが組まれることもあります。

ほかの参加者とチャットで交流できる

リスパ に参加しているあいだはチャット機能を活用して、ファン同士で交流することができます。メッセージで曲の感想やアーティストへの想いを共有できるため、一体感も高まるでしょう。世界中のファンと気軽にグローバルな交流を楽しめるのも魅力です。

アーティストの楽曲を再生できる

ステへ自体は音楽の視聴サービスを提供していませんが、SpotifyおよびApple Musicと連携しているので、リスパの主催者が流している楽曲を自動で再生することができます。

楽曲の再生回数アップに貢献できる

ステへで楽曲を再生するごとに回数がカウントされ、再生数のアップに貢献することができます。ステへでの再生回数はSpotify、Apple Musicに反映される仕組みになっているので、注目度を上げられるほか、公式プレイリスト入りを目指すことも可能です。このインターネット上で音源を再生するファンの応援活動は「スミン」(ストリーミングの略称)と呼ばれています。

バックグラウンド再生も可能

リスパに参加しているときや曲を視聴しているとき、ステへのアプリを閉じても音楽の再生が止まることはありません。SNSやほかの作業と同時並行しながら曲を楽しむこともできます。

ライブ配信ができる

ステへではアーティストからの配信を楽しむだけでなく、自ら配信することも可能です。アプリ内で配信ルームを開設し、楽曲をプレイリストから選ぶだけでいつでも気軽に始められます。

ステへの使い方

ここからは、ステヘの使い方について解説していきます。

アプリをダウンロードする

ステへを楽しむためには、まずアプリを入手する必要があります。iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playストアを立ち上げステへの正式名称である「Stationhead」を検索し、アプリをインストールしましょう。そのあとアカウントの登録を行います。

SpotifyもしくはApple Musicと連携する

アプリをインストールしただけでは音楽を視聴できません。SpotifyもしくはApple Musicの有料プランに登録してアプリ同士を連携させる必要があります。AndroidはSpotifyにのみ対応しているので気をつけましょう。

好きなアーティストのアカウントをフォローする

アプリ内の検索機能からアーティスト名や関連ワードを入力し、参加したいアカウントを探してフォローしましょう。フォローするとライブ配信やリスパが始まったら通知が届きます。

ステへを使う前に知っておきたい注意点

ステへは好きなアーティストへの推し活も楽しめるアプリですが、いくつか注意点もあります。利用前に確認しておきましょう。

対応言語は英語のみ

ステへは日本や韓国などさまざまな国で利用できますが、海外の企業で開発されたアプリなので、アプリ内の操作画面は英語表記のみです。曲名やアーティスト名は日本語で検索できます。

18歳未満は利用不可

ステへの規約では、18歳未満は利用不可と定められています。アカウントの登録時に年齢を入力する箇所もありますので注意しましょう。

Spotify Premium、Apple Musicの有料会員になる必要がある

ステへは無料のアプリですが、ライブ配信への参加や音楽の視聴を楽しむためにはSpotifyの有料プラン「Spotify Premium」もしくはApple Musicの有料会員の登録が必要です。

Wi-Fi環境で使用するのがおすすめ

楽曲を再生するだけでもギガを消費するため、Wi-Fi環境で利用するのがおすすめです。特に再生回数を増やすために長時間ステへを起動する場合はWi-Fiの利用がいいでしょう。ストレスを感じることなく、スムーズに推し活を楽しむのも大切です。

ステへでアーティストの応援やファンとの交流を楽しもう!

ステヘについて紹介してきました。ステヘは繰り返し再生することでアーティストの応援につながるほか、ファン同士の交流を深めることもできます。ぜひ活用して充実した推し活を楽しんでみてはいかがでしょうか。