16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した真中満氏と館山昌平氏が、ヤクルトの3年目・鈴木叶について言及した。

真中氏は「3年目のキャッチャーなんですけど、非常に肩が強くて、楽しみなキャッチャー」と期待しながらも、「ただ今年レギュラーをとっていくのかなとなると、池山監督の話を聞くとそこまでではないのかなという感じがしたんです」と予想。

真中氏は「古賀選手と中村選手がいるので、3番手、4番手になってくるのかな。3番手で鈴木選手を一軍に置いとくんだったら、僕は二軍でゲームを出した方がいいのかなと思うので、鈴木選手がどこまで状態が仕上がってくるのか見ていくと思う。将来は楽しみなキャッチャーだなという印象ですね」と自身の見解を述べた。

館山氏は「今、中村選手がWBCに行っている間に何試合スタメンでイニングを稼げるのか、これがすごく良いのかなと思いますね。バッティングは間違いないと思います」と期待を寄せた。

鈴木は昨季ファームで33試合に出場して打率.250の成績を残し、一軍では2試合に出場して打率.333だった。打てる捕手として期待される。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』