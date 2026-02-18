にしな、Mayu Ikedaによる全編アニメーションMV「婀娜婀娜」公開

にしなが、2026年3月18日（水）にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』より、「婀娜婀娜（あだあだ）」を2月18日（水）に先行配信リリースした。
2026年第2弾のリリースとなるこの楽曲は、Yaffleがプロデュースを務め、グルーヴ感のあるクールな一曲。直近でリリースされたバラード楽曲「ドレスコード」とは大きく異なり、にしなの”散漫”な面を感じさせる楽曲となっている。ミュージックビデオは全編アニメーションで構成。ディレクションはMayu Ikedaが務めた。
また、3月からスタートするワンマンツアー「日々散漫」の追加公演も発表された。発表されたのは5月14日（木）Spotify O-EAST公演となる。
＜リリース情報＞
にしな
3rdアルバム『日々散漫』
2026年3月18日（水）リリース
CD予約/購入リンク：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD
「婀娜婀娜」先行配信リンク：https://nishina.lnk.to/adaada
＜ライブ情報＞
にしな ツアー2026「日々散漫」
3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba（OSAKA） OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉14⽇（木）Spotify O-EAST OPEN 18:00 / START 19:00
5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00
＜チケット＞
スタンディング：¥5,500（税込・ドリンク代別）
イープラス：https://eplus.jp/nishina2026/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/nishina/
ローチケ：https://l-tike.com/nishina
■追加公演（5/14（木）Spotify O-EAST）オフィシャル最速先行
受付期間：2/18（水）12:00 ～ 3/1（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/nishina2026/
にしなオフィシャルHP：https://nishina247.jp/