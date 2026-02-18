にしな、Mayu Ikedaによる全編アニメーションMV「婀娜婀娜」公開

にしなが、2026年3月18日（水）にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』より、「婀娜婀娜（あだあだ）」を2月18日（水）に先行配信リリースした。

2026年第2弾のリリースとなるこの楽曲は、Yaffleがプロデュースを務め、グルーヴ感のあるクールな一曲。直近でリリースされたバラード楽曲「ドレスコード」とは大きく異なり、にしなの”散漫”な面を感じさせる楽曲となっている。ミュージックビデオは全編アニメーションで構成。ディレクションはMayu Ikedaが務めた。

また、3月からスタートするワンマンツアー「日々散漫」の追加公演も発表された。発表されたのは5月14日（木）Spotify O-EAST公演となる。

＜リリース情報＞

にしな

3rdアルバム『日々散漫』

2026年3月18日（水）リリース

CD予約/購入リンク：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD

「婀娜婀娜」先行配信リンク：https://nishina.lnk.to/adaada

＜ライブ情報＞

にしな ツアー2026「日々散漫」

3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba（OSAKA） OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉14⽇（木）Spotify O-EAST OPEN 18:00 / START 19:00

5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00

＜チケット＞

スタンディング：¥5,500（税込・ドリンク代別）

イープラス：https://eplus.jp/nishina2026/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/nishina/

ローチケ：https://l-tike.com/nishina

■追加公演（5/14（木）Spotify O-EAST）オフィシャル最速先行

受付期間：2/18（水）12:00 ～ 3/1（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/nishina2026/

にしなオフィシャルHP：https://nishina247.jp/