ティファニーのアイコニックなパイヨン エナメル バングルを再解釈！新作エナメルウォッチ

20世紀を代表するデザイナーの一人である、ジャン・シュランバージェ。才能あふれる彼の作品は、多くの人を今もなお虜にしている。そんな彼のデザインに宿るレガシーを探求し、再解釈を試みているティファニーは、このたび３バリエーションの「エナメル」ウォッチを発表した。

【画像】ジャン・シュランバージェのデザインに宿るレガシーを探求し再解釈する中で生まれたティファニーの「エナメル」ウォッチ（写真3点）

本モデルは1962 年にジャン・シュランバージェがデザインしたジュエリー コレクションから着想を得たもの。文字盤にはダイヤモンドが散りばめられており、ティファニー ブルーのパイヨン エナメルまたはホワイト エナメルで装飾された回転リングと、コレクションの象徴である18K イエローゴールドのクロスステッチ モチーフで縁取られている。

また、ウォッチに使用される「エナメル」もティファニーにとって大切なキーワードである。1878年のパリ万国博覧会にて、初の自社製エナメル作品である豪華なデザート プレート セットを展示したティファニー。1870年代頃の工房では、宝石職人、金細工師、銀細工師と共に職人たちが多彩なエナメル技法を習得していたという。

数量限定で製作されるこのウォッチは、エナメル ウォッチに合わせたアリゲーターストラップに、43石のラウンドブリリアントカット ダイヤモンドをセットした18KイエローゴールドまたはホワイトゴールドのTバックル。

加えてハイジュエリーモデルとして、18Kホワイトゴールドケースにティファニー ブルー エナメルを施し、さらに666石（合計4.48カラット）のダイヤモンドをセットした18Kホワイトゴールドのフルパヴェ ブレスレットがラインナップする。