RB大宮アルディージャは18日、立体的なブルが目を惹くスポーティーな「Stadium Collection」の登場を発表した。

「Stadium Collection」は、レッドブル本社のプロダクト企画チームとの共同開発により誕生。スタジアムでの応援にもピッタリなTシャツやロングTシャツ、パーカー等がラインナップされている。

【商品コンセプト】

デザイナー自らが「NACK5スタジアム大宮」を訪れ、試合の熱狂から受けたインスピレーションをデザインに昇華。スタジアムを象徴するコンクリートの「グレー」と、クラブカラーのひとつである「ネイビー」を基調としたカラーリングが特徴です。トレンドをとらえたゆったりとしたシルエットに、重厚感のある上質な生地を採用。象徴的な「ダイナミック・ブル」を融合させつつ、あえてグラフィックを最小限に抑えたミニマルなデザインに仕上げました。日常のあらゆるシーンに溶け込み、質にこだわったハイエンドな仕上がりを楽しめるコレクションとなっています。

【販売概要】

■販売開始日

2月21日（土）

■販売場所

・スタジアムグッズ売店

・RB CLUB SHOP

・オフィシャルオンラインストア

※RB CLUB SHOPの営業時間は10:00〜18:00となります。

*商品の数量には限りがありますので、早めのご購入をお勧めします。

「Stadium Collection」の発売を記念して、2月21日（土）福島ユナイテッドFC戦の試合前に、クラブとして初めての施策となる「Stadium Collection」発売記念ファッションショーを実施する。モデルやレッドブル・アスリートなどを招待し、スタジアムコレクションを着用した今回限りのファッションショーとなっている。

【対象試合】

明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-Bグループ 第3節

2月21日（土）14:00キックオフ

RB大宮アルディージャ vs 福島ユナイテッドFC @NACK5スタジアム大宮

【実施概要】

名称：RB大宮アルディージャ 「Stadium Collection」発売記念ファッションショー

実施時間：12:40〜13:00頃

実施場所：NACK5スタジアム大宮 ピッチ（メインスタンド側）

出演者：又来綾、菊池ヘイセル、大野海貴、Yu-ri、上田瑠偉、Kaito Maru

【又来綾さんコメント】



「初めまして！生まれも育ちも埼玉の又来綾です！RB大宮アルディージャという埼玉を代表するチームに携わることが出来、とても光栄です！当日は会場を盛り上げられるように頑張ります！」

※スケジュールは予告なく変更となる場合もあります。

※実施場所はスタジアム場内となります。入場・観覧には観戦チケットが必要です。