グルテンフリー生活の壁に直面「これ、小麦入ってそうじゃね？」Saucy Dog石原慎也 独自の“ルール変更”を明かす

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

2月17日（火）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

ブログやラジオで石原先生がグルテンフリーを続けていると知って、私も最近挑戦してみてます！

始めてみて、意外といろんなところに小麦が使われていて、めちゃくちゃ苦戦してます（笑）。石原先生が実際にやってみて感じた、メリットやおすすめ料理があれば聞きたいです！ あと、調味料内の小麦はOKにしていますか？（奈良県・20歳・女の子）

＜石原からのメッセージ＞

石原：俺この前、鶏ガラからスープを作って、グルテンフリーのラーメンを作ったんですよ。で、ブログで公開したんですけど、結構美味しくできて。鶏ガラスープって、1回作ったらめちゃめちゃ量ができるんですよね。

鶏ガラを2パック買って、1パックを使って、それをミートソースとかにして。で、もう1パックをラーメン作った後にカレーにしたんですよ。

ルーを入れて食べていたら「待って、カレー粉に小麦入ってそうじゃね？」って。2週間ぐらい続いたグルテンフリーが、それで“無し”になって、調味料に使われている小麦はオッケーっていうルールにした。

あと、この前、（韓国の4人組ガールズグループ）BLACKPINKのライブに誘われて香港に行った時に、小麦めっちゃあって。だってね、小籠包も担々麺も、ほとんど小麦なわけですよ。食べずにはいられないし。1泊2日の弾丸で行ったんですけど、次の日、ハンバーガー2つ食べました。「もう良いや」と思って（笑）。昨日もハンバーガー2つ食べた。

そういうこともありますけども、グルテンフリーは2日に1回ぐらいしています。これ、グルテンフリーって言うんか（笑）？

