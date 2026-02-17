1997年より連載中の尾田栄一郎によるマンガ作品『ONE PIECE(ワンピース)』。海賊王になることを夢見る少年・ルフィと、その仲間たちが繰り広げる冒険を描いた作品です。

2025年11月の時点で単行本は第113巻まで刊行され、国内累計発行部数は2022年時点で日本のマンガでは最高となる4億1,000万部を突破しました。2015年6月15日には「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録に認定。以降、記録は同作品自身によって更新され続けています。

また1999年よりテレビアニメがフジテレビ系列で放送されており、東映アニメーション製作のアニメ作品としては最長のロングラン作品になっています。今回は、40代のマイナビニュース会員125人に、上司にしたい同作のキャラクターを聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

40代男女が選ぶ、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクター

尾田栄一郎による人気マンガおよび、同作を原作としたアニメ『ONE PIECE』。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べて身体がゴムのように伸びる能力を持った少年モンキー・D・ルフィと、その仲間たち「麦わらの一味」が「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求めて旅をする海洋冒険ロマンです。

夢への冒険や仲間たちとの友情を描いた同作ですが、群像劇とも呼べそうなバラエティ豊かなキャラクターたちも大きな魅力となっています。

そんな『ONE PIECE』から、40代の男女に上司にしたいキャラクターを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。

1位：シャンクス(20票)

2位：モンキー・D・ルフィ(10票)

2位：ナミ(10票)

4位：ジンベエ（7票）

5位：ロロノア・ゾロ(6票)

5位：ニコ・ロビン(6票)

7位：モンキー・D・ガープ（5票）

7位：モンキー・D・ドラゴン（5票）

7位：ボア・ハンコック（5票）

7位：白ひげ（エドワード・ニューゲート）（5票）

続いては上位キャラクターの概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します

1位：『シャンクス』

40代が考える、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターの1位には、「シャンクス」が輝きました。

「東の海(イーストブルー)」のフーシャ村に住む主人公の少年モンキー・D・ルフィは、村に滞在していた海賊である彼、「赤髪のシャンクス」と出会ったことで海賊への憧れを募らせることになります。

シャンクスは、世界に皇帝の如く君臨する4人の大海賊「四皇」の一角を担う人物で、冷静で落ち着いた性格の持ち主。非常に強力な戦士でありながらも争いは好まず、大局を見据えて行動するカリスマ的存在です。またルフィの窮地を救うため、自らの左腕を犠牲にしたエピソードも印象的です。

そんなシャンクスに対しては、「頼りになる」「懐が広そう」「広い心の持ち主」などの声が届いています。

ユーザーコメント

「カッコ良さが段違い」(男性・48歳)

「弱き者を守ってくれそうだから」(男性・49歳)

「『アニキー!、ついてきます』って感じの気持ちになりそう」(男性・47歳)

「自分の身体を犠牲にしてまでルフィを守った。もし自分の上司ならいい上司に間違いない」(男性・47歳)

「見た目ちょいワルだが、老人や子どもに優しい所がいい」(男性・49歳)

「シャンクスが言う言葉は、全て説得力があるから、ついていきたいと思う」(男性・41歳)

「最初にルフィを助けたために腕がなくなったとき、ルフィへの振る舞いや山賊に酒をかけられても怒らなかったが、マキノさんがやられたらやり返していたとこ」(女性・41歳)

2位：『モンキー・D・ルフィ』

第2位には、同票で2名がランクイン。まず一人目は本作の主人公、麦わらの一味大船長「モンキー・D・ルフィ」です。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を見つけて海賊王になることを夢見て、旅を続けています。

常に被っている麦わら帽子がトレードマークで、異名は「麦わらのルフィ」。これは幼少時代に命の恩人であるシャンクスから「いつか立派な海賊になって返しに来い」と言って預けられたものです。

悪魔の実「ゴムゴムの実」の能力者で、全身がゴムの「ゴム人間」。仲間と自由を何より大切にし、強敵にも恐れず立ち向かいます。そんな彼のもとには、「勢いがある」「面倒見が良い」「頼りがいがある」といったコメントが届きました。

ユーザーコメント

「生き様がかっこいい」(男性・41歳)

「引っ張ってくれそう」(男性・46歳)

「おおらかで、細かいことは気にしないところがいい」(男性・48歳)

「リーダーシップが圧倒的にあるので」(女性・43歳)

2位：『ナミ』

同じく第2位に輝いたのは「ナミ」でした。ナミは、スリムな体型にオレンジ色の髪、左上腕部のタトゥーが特徴の、才色兼備の美女。麦わらの一味航海士である彼女は海図を描く能力に長けており、「自分の目で見た世界中の海図を描くこと」を目標としています。

幼少期に過酷な経験をしながらもルフィたち仲間たと出会い、次第に心を開いていきました。お金に関して非常にがめつく、一味の金銭管理も担当しています。ただ、麦わらの一味の仲間は芯から大切に思っていて、友を助けるためなら全財産を注ぎ込むことも厭いません。

ナミに対するコメントでは、「かっこいい」「魅力的に感じます」「信頼できる」などが寄せられています。

ユーザーコメント

「癒される」(男性・44歳)

「的確な指導をしてくれそう」(女性・44歳)

「セクシーでかわいいから」(男性・48歳)

「かわいいから、ついていく」(男性・46歳)

4位：『ジンベエ』

第4位は「ジンベエ」でした。ジンベイは麦わらの一味操舵手で、ジンベエザメの魚人。異名は「海俠のジンベエ」。下顎から2本の牙を生やした、身長3mを超える大柄な男です。

義理人情に厚く、種族を超えた共存を信条とする人格者。魚人族の中でも並外れた実力を持ち、とくに水中・海上戦において圧倒的な力を発揮します。白ひげやルフィに恩義を感じていて、仲間を守るために全力を尽くす姿が印象的です。

そんなジンベイには、「頼りになる」「はげましてくれるから」「個人的に一番好きなキャラ」などのコメントが届いています。

ユーザーコメント

「心優しいので」(女性・43歳)

「親分肌だから」(男性・44歳)

「しっかりしてる。義理堅い」(男性・46歳)

5位：『ロロノア・ゾロ』

第5位には2名がランクイン。まず一人目は、「ロロノア・ゾロ」です。

ロロノア・ゾロは、麦わらの一味戦闘員であり、三刀流を操る剣士。異名は「海賊狩りのゾロ」です。「世界一の大剣豪」になるという夢を胸に、ルフィに忠誠を誓っています。一味の中ではルフィに次ぐ主力で、敵組織のナンバー2や剣士を相手にする場面が多くみられます。

冷静沈着で仲間思いですが、時に無鉄砲だったり、コミカルな一面もあります。一味が窮状となった場合は、ゾロの冷静で峻厳な姿勢が一味の引き締め役となることも。そんなロロノア・ゾロへは、「男らしい」「頼りになる」などの評価がありました。

ユーザーコメント

「クールで頼りになりそうです。渋い」(女性・47歳)

「とにかくタイプなので。方向音痴ですが、とにかく男気がありますよね」(女性・49歳)

5位：『ニコ・ロビン』

第5位、二人目は「ニコ・ロビン」。麦わらの一味考古学者で、クールで頭脳明晰な黒髪の美女です。超人系悪魔の実「ハナハナの実」の能力者で、身体の一部をあらゆる場所から花のように咲かせることができます。

過去のトラウマから「信頼できる仲間は作らない」と決めていましたが、麦わらの一味に加わることで、ルフィたちという「本当の仲間」を強く信頼するようになりました。

彼女の独自の視点と育った環境からの知識は、仲間たちにとって不可欠なものとなっています。そんなロビンへは、「仕事ができそう」「強いから好き」「クールな感じ」といった声が届いています。

ユーザーコメント

「知的でかっこいい」(女性・46歳)

「きちんと話を聞いてくれそう」(男性・42歳)

7位：『モンキー・D・ガープ』

第7位には、4人のキャラクターが名を連ねました。まず一人目は、「モンキー・D・ガープ」です。

モンキー・D・ガープは海軍本部中将で、ルフィの祖父にあたります。「海軍の英雄」と称される伝説的存在であり、かつて“海賊王”ゴール・D・ロジャーを何度も追い詰めた実力者です。

ルフィと同じく陽気かつ自由奔放な性格で、多くの部下に慕われています。過去にはルフィを過激なスパルタ教育で鍛え上げ、現在の戦闘能力の基盤を作りました。ルフィが海賊になったことには不満ではあるものの、その活躍ぶりには満足しているようです。そんなガープに関しては、「キャラが好き」「信頼できそう」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「部下思いのため」(男性・44歳)

「やりたいように行動させてくれそうだから」(男性・49歳)

7位：『モンキー・D・ドラゴン』

同じく第7位には「モンキー・D・ドラゴン」がランクイン。モンキー・D・ドラゴンは、ルフィの父親であり、革命軍総司令官です。世界各地でクーデターを起こし、世界政府を直接倒そうとしている革命家であり、「世界最悪の犯罪者」としても悪名を馳せています。

ルフィやガープとはまったく異なる冷静な性格ではあるものの、仲間からの強い信頼や自分の信念を徹底的に貫くという点は共通しています。素性や正確な能力はいまだ多くの謎に包まれているドラゴン。そんな彼には、「かっこいいから」「思いやりがある」などの声がありました。

ユーザーコメント

「何でも許してくれそう」(男性・42歳)

「思いやりがあるためです」(男性・44歳)

7位：『ボア・ハンコック』

第7位、三人目は「ボア・ハンコック」でした。ボア・ハンコックは、“海賊女帝”の異名を持つ女海賊。九蛇海賊団船長にして女ヶ島「アマゾン・リリー」の現皇帝です。世界一美しいと謳われる絶世の美女で、「メロメロの実」の能力で相手を石化させる力を持っています。

常に尊大な態度を崩さず、自分の美貌を鼻にかけて身勝手に振る舞いますが、その美しさから誰一人咎めることはできない存在です。ただルフィには、その懐の広さに感服して惚れ込み、以後、彼の前では一転して健気で純情な乙女に変貌します。そんな彼女へは、「いい女だと思う」「頼りになるから」と言った声がありました。

ユーザーコメント

「カリスマ性と統率力に魅力を感じる」(男性・42歳)

「テキパキと指示してくれそう」(男性・47歳)

7位：『白ひげ(エドワード・ニューゲート)』

そして第7位、最後の一人は「白ひげ(エドワード・ニューゲート)」がランクインしました。

エドワード・ニューゲート、通称「白ひげ」は、かつて四皇に君臨した大海賊で、「世界最強の男」と恐れられる存在。海賊王ロジャーと唯一互角に渡り合い、「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」に最も近い存在とされていました。悪魔の実「グラグラの実」の能力者で、大地や海を揺るがすほどの破壊力を誇ります。

仲間を「家族」として何よりも大切に想い、最終的には彼らを守るために捨て身の戦いを繰り広げ、壮絶な最期を遂げています。そんな白ひげには「尊敬できる」「かっこよかった」「人望がある」などの声が届きました。

ユーザーコメント

「器がでかそう」(男性・44歳)

「身内から慕われ、大切にするから」(男性・49歳)

40代が選ぶ、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターのまとめ

アンケートの結果、40代の男女が選ぶ上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターの第1位には、主人公「モンキー・D・ルフィ」や大人気の女性キャラ「ナミ」を押さえて「シャンクス」が輝きました。

シャンクスはルフィが海賊に憧れるきっかけを作った人物であり、過去には自身の左腕を犠牲にしてまでルフィの窮地を救っています。そんなシャンクスの男気溢れる佇まいが、「理想の上司」像と重なるのかもしれませんね。

調査時期: 2025年12月5日

調査対象: 40代のマイナビニュース会員

調査数: 男女合計125人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

