ローマの“バンディエラ”フランチェスコ・トッティ氏が古巣復帰に向けて交渉していることを明かした。16日、イタリアメディア『スカイ』が同氏のコメントを伝えている。

49歳を迎えたトッティ氏は現役時代をローマ一筋で過ごした。1993年にトップチームデビューを飾ると、2017年までプレーし、公式戦785試合出場307ゴール205アシストを記録。2000－01シーズンにはスクデットを掲げた。引退後はスポーツディレクター（SD）に就任したものの、ジェームズ・パロッタ元会長との確執もあり、2019年にローマを離れていた。

以前、イタリアメディア『コリエレ・デロ・スポルト』は「トッティ氏はローマに復帰する可能性がある」と指摘。クラブのアドバイザーを務めるクラディオ・ラニエリ氏が、現在オーナーを務める『フリードキン・グループ』との橋渡し役を担い、復帰に向けて協議を重ねていると伝えていた。

トッティ氏はトップチームとSDの架け橋となる役割を与えられるとの報道もあるなか、同氏がローマ復帰の噂について言及。「私はずっと（ローマ）のファンだった。そしてローマは私にとっての故郷だ。たとえそこにいなくても、そうだった。現在、彼らのやっていること、そして歩んでいる道に満足している」と、現体制の歩みを評価した。

「最近、噂が飛び交っている。確かに私たちは議論しており、みんなにとって何が最善なのか決めているところだ。この状況が解決できることを願っている。遅かれ早かれ、必ずこの件について話すときがくるだろう」

さらにトッティ氏は今シーズンから就任したジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督と夕食を共にしたことを明らかにし、「彼は順調なスタートを切ったし、チャンピオンズリーグ復帰を心から応援している。彼と夕食をとったし、サッカーだけではなく、あらゆることについて話した」とコメントを残している。

来年クラブ創設100周年を迎えるローマ。“バンディエラ”の帰還が現実味を帯びてきた。