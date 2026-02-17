ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、レアル・マドリード戦に向けてコメントを残した。16日、スペインメディア『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ（CL）第7節終了時に敗退圏内の29位に沈んでいたベンフィカは、最終節でレアル・マドリードと対戦。GKアナトリー・トルビンが後半アディショナルタイムに劇的な追加点を決め、4－2で勝利

し、マルセイユを得失点差1上回り、24位に滑り込み、決勝トーナメントのプレーオフ進出を決めた。

そして、抽選会の結果、プレーオフでレアル・マドリードとの“再戦”が決定。リーグフェーズはベンフィカの本拠地『エスタディオ・ダ・ルス』で行われたが、今回はホーム＆アウェイでCL最多15度の優勝を誇るチームと対戦する。

モウリーニョ監督は、レアル・マドリード戦に向けて「ベンフィカがレアル・マドリードを倒すのに奇跡は必要ない。ベンフィカが最高の状態になる必要があるんだ。それは限界を超え、ほぼ完璧に近い状態になるという意味だ。だから奇跡は必要ない」とコメント。「言うまでもなく、レアル・マドリードはレアル・マドリードだ。歴史、野心…唯一比較できるのは、両チームがビッグクラブであるということだ。それ以上のことはないし、我々は勝利することができる」と続け、リーグフェーズでの再現を目指すべく、選手たちへの奮起を促した。

それでもレアル・マドリードへの警戒も口にしており、「1度だけでも倒すのは非常に難しいのに、2度となるとなおさらだ。3度目、そしてノックアウトステージならより困難だ。さらに重要なことは、彼らがベンフィカを倒すことではなく、CL優勝へのモチベーションを持っていることだ。それが彼らの最大の強みだ」と語り、レアル・マドリードのトーナメントでの勝負強さに注意した。

CL決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグは17日に行われ、セカンドレグは25日に予定されている。

【ゴール動画】ベンフィカGKが試合終了間際に起死回生のゴール！



