カドフジは3月7日、わらび餅専門店「門藤」埼玉長瀞店をオープンする。
看板商品の本わらび餅「脆味」は、とろけるような食感を3種のきな粉で楽しめる一品で、冬は温わらび餅として、春は花見菓子としてなど、四季折々の食べ方で味わえる。
新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い層に向けたメニューも取りそろえる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
