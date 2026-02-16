元巨人・長野久義が告白…今推している意外な「アイドル」「キャラクター」とは？

◆長野の“推し”は？
＜リスナーからのメッセージ＞
「長野さんのルーキー時代から魅力あふれるプレースタイルに惹かれ、ずっとファンでした。私は、長野さんとNiziUのファンです。長野さんのなかで、気になる“推し”はいますか？」
長野：僕も「Nizi Project」を観ていたので、NiziUのファンなんです。
佐藤：そうなんですか！
長野：箱推しです。
佐藤：へぇー！ なんだか意外ですね。
長野：本当にオーディションから観ていたので、（デビュー後も）応援したくなりましたね。あとは、クロミちゃんが好きです。
佐藤：本当ですか（笑）!? あの（サンリオの）キャラクターですよね？
長野：本当です（笑）。
佐藤：どんなところが好きですか？
長野：なんか……かわいいです（笑）。
佐藤：じゃあグッズとかも持っているんですか？
長野：えっと、携帯カバーにシールを仕込んであります。
佐藤：えぇ!?
長野：（読売）ジャイアンツとクロミちゃんがコラボしたことがあって、選手の背番号と名前が入ったシールがあるんですけど、僕の携帯カバーにはクロミちゃんと「25番 岡本（和真）」って書いてあります（笑）。
佐藤：「7番 長野」じゃないのですね（笑）。
長野：はい、違います（笑）。
佐藤：へぇー！ 知らなかった。それは、意外でした。
