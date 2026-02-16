元巨人・長野久義が告白…今推している意外な「アイドル」「キャラクター」とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサー・佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月8日（日）の放送では、リスナーから届いた“推し”に関するメッセージに、長野が答えました。

◆長野の“推し”は？

＜リスナーからのメッセージ＞

「長野さんのルーキー時代から魅力あふれるプレースタイルに惹かれ、ずっとファンでした。私は、長野さんとNiziUのファンです。長野さんのなかで、気になる“推し”はいますか？」

長野：僕も「Nizi Project」を観ていたので、NiziUのファンなんです。

佐藤：そうなんですか！

長野：箱推しです。

佐藤：へぇー！ なんだか意外ですね。

長野：本当にオーディションから観ていたので、（デビュー後も）応援したくなりましたね。あとは、クロミちゃんが好きです。

佐藤：本当ですか（笑）!? あの（サンリオの）キャラクターですよね？

長野：本当です（笑）。

佐藤：どんなところが好きですか？

長野：なんか……かわいいです（笑）。

佐藤：じゃあグッズとかも持っているんですか？

長野：えっと、携帯カバーにシールを仕込んであります。

佐藤：えぇ!?

長野：（読売）ジャイアンツとクロミちゃんがコラボしたことがあって、選手の背番号と名前が入ったシールがあるんですけど、僕の携帯カバーにはクロミちゃんと「25番 岡本（和真）」って書いてあります（笑）。

佐藤：「7番 長野」じゃないのですね（笑）。

長野：はい、違います（笑）。

佐藤：へぇー！ 知らなかった。それは、意外でした。

