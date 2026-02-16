元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画に出演。春季キャンプで一番成長を感じた若虎の名前を挙げた。

赤星憲広

百崎蒼生の成長に注目

春季キャンプについて語るなかで、赤星氏は「宜野座組で、すごく成長してんなと思ったらもう百ちゃんよ」と、百崎蒼生(※崎はたつさき)の名前を挙げた。東海大熊本星翔高から2023年ドラフト4位で入団した百崎は、2年目の2025年にファームで打率.294を記録。今年は野手最年少の20歳で1軍キャンプ(宜野座)に参加している。

赤星氏がまず触れたのは肉体面の変化で、「体がすごいわ。パッツパツ」と表現。さらに、「全てにおいてレベル上がってる」と技術面の向上にも言及しながら、「もともとすごく一生懸命なタイプだったんですけど、正直、宜野座メンバーの中にいても遜色ないぐらいの体つきになってるし、ノック受けててもいい動きしてるしね」と評価した。

加えて、「細いとか動きがおかしいとかだと変に目立つんすけど、もう溶け込んでるもんね。テル(佐藤輝明)たちと一緒にノックを受けてても別に何の遜色もないし、成長したなって」と語り、主力組の中でも違和感なくプレーできている点を強調した。

そのうえで、「もちろん守備の部分でまだ課題あるかもしれないですけど、百ちゃんは本当にすごく成長してるなっていうのは感じましたね」と、さらなる飛躍に期待を寄せていた。