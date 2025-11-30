ファーウェイのスマートウォッチ、GTシリーズのプロモデル「WATCH GT 6 Pro」が2025年10月14日に発売されました。

前モデルのGT 5 Proに比べて、GT 6 Proはサイクリングやゴルフ、スノーボード、スキー、登山、ランニングなど、ワンランク上のスポーツ機能を搭載したことが特徴。中でもサイクリング機能が大幅にアップデートされ、「サイクリングパワーシミュレーション測定」機能なるものが初搭載されました。

これらの新機能を試したく、今回メーカーに実機を借りて約1カ月間使ってみました。

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mmのブラック（フルオロエラストマーベルト）48,180円。表面に立体織物加工を施したブラウンもあり、そちらは50,380円

画面の拡大で文字が読みやすい。早速サイクリング機能をチェック

GT 6 Proを初めて装着した第一印象は、画面が大きく文字が非常に読みやすいこと。約1.47インチのディスプレイは、画面の占有率が前モデルよりも5.5％増加したのだとか。

八角形デザインでベゼルのエッジに分表示の目盛りがあるところも、メカニックでカッコイイと思いました。

横から見ると傾斜したベゼルがスッキリとした印象

早速、気になっていたサイクリング機能を試したところ、前モデルでは表示されなかった「パワーの試算」という項目が増えていました。

サイクリングパワーとは、ペダルを漕ぐ力×回転数で算出される指標で、本来ならパワーメーターとサイクルコンピュータなどの専門機器が必要です。それがウォッチ単体で試算できるのは、スマートウォッチ業界では初めてのことなのだとか。

GT 5 Pro(左)とGT 6 Pro(右)のサイクリングモード表示。GT 6 Proでは「パワーの試算」の項目が追加された

サイクリングモードでは、連携したスマホがサイクルコンピュータとして機能して、距離、時間、速度、消費カロリーなどのデータがほぼリアルタイムで表示されます。

スマホはホルダーで自転車に取り付けたのですが、ウォッチより画面が大きいので、走行中のデータや地図が見やすかったです。5kmごと（デフォルト値で変更可能）に音声で速度や時間などをアナウンスしてくれるのも参考になります。

信号待ちなどで止まった時は、自動で計測を一時停止してくれます。走行中にウォッチやスマホを凝視するのは危ないので、データは停止した時に確認していたのですが、GT 6 Proではその精度がさらにアップしたためか、自転車を停めてウォッチを見た時にはサイクリングパワーがいつもゼロになっていました。

走行中にチラッと見えた値は70や80くらい。ワークアウト終了後の画面で、平均パワーの試算が78W（ワット）であることがわかりました。

サイクリングパワーは女性100～150W、男性150～250W程度が一般的で、レースに出場する選手などは300W以上になることもあるそう。それに比べると78Wというのは平地をゆっくりと、ほぼ抵抗を感じないくらいのスピードで走っている状態で、サイクリングにおいて非常に低い運動強度だそうです（確かに公園のサイクリングロードをのんびり走っていました）。

距離や時間、速度だけでなく、運動強度も数値化されるのは励みになります。次に自転車に乗る時はもっと平均パワーの数値をアップしたいと思いました。

ウォッチとスマホでリアルタイムのデータを確認できる

ツーリング仲間とチームを組んでサイクリングする時に、互いの位置情報を共有できるようにもなりました。複数人で走行すると、信号待ちなどではぐれることが多く、筆者もその経験アリ。

はぐれた時はSNSで連絡し合って落ち合うのですが、時間のロスが大きいので、位置情報の共有はとても便利だと思います。