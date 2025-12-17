前回、同僚のシマノバイカーズフェスティバル(以下、バイカーズ)挑戦に“撮影スタッフとして”同行した僕。マウンテンバイク(以下、MTB)の奥深さや、富士見パノラマリゾートで味わった壮大な景色が忘れられず、気付けば“本気の一台”が欲しくなってしまっていた。

時は流れ、季節は冬。それでも、都会でのデスクワークが続くと、あの夏のゲレンデでの非日常感あふれる光景がふとよみがえり、恋しくなる。木漏れ日の中を滑るように走る感覚や、同僚が泥まみれになりながらも完走した笑顔──。MTBに惹かれたのは、間違いなくバイカーズで体験したひとときが原点だった。

また、MTBの魅力は“短時間でも濃密に楽しめること”だと痛感した。MTBなら、車に積んで近場のトレイルへ行けば、1〜2時間の空き時間でも十分に満喫できる。スキマ時間にMTBを楽しむライフスタイルなんて最高じゃないか。良い気分転換にもなるだろう。

そう考えているうちに、入ってくる冬のボーナス。子どもを育てる33歳会社員にとって決して安い買い物ではない。

でも、買うなら今かも……！

僕は、自宅の近くにあるスポーツサイクル専門店「一条アルチメイトファクトリー箕面(大阪府箕面市)」へと向かった。

実は4か月前、僕はMTBを楽しみ尽くすための“拠点”を訪れていた

実はバイカーズから帰宅した翌日、このお店にふらっと立ち寄っていた。MTB初心者の僕にもスタッフさんたちはとても気さくに接してくれて、いろいろと丁寧に教えてくれたのが印象に残っている。

広々とした店内の一角にはMTBコーナーが展開され、アメリカを代表する自転車メーカー「TREK」のバイクがずらり。自分が乗る姿をイメージしながら、憧れを抱きつつ眺めていた。

このときに聞いたのだが、里山の麓に位置する立地が大きな特徴なのだという。お店の裏には里山があり、ライダーたちはここから登り始める。お店でMTBを購入した人たちに駐車場や休憩用のテラススペースを開放したり、会員制バイク預かりサービスを提供したりして、まさにMTBを楽しみ尽くすための“拠点”として機能している。

自宅から近く、万が一バイクにトラブルが起きても、運び込みやすいのも利点に感じた。MTBを続けられる条件が揃っている。そんなふうに思えた。

店長が最初の一台におすすめしたのは「TREK Fuel EX 5 Gen7」

再び訪れた僕を、店長の嵯峨さんが快く出迎えてくれた。「一条アルチメイトファクトリー」で働き始めて25年ほどが経つという嵯峨店長のMTB歴は、約30年に上る。学生時代に怪我を理由にバスケットボールを辞めてから、MTBの世界にのめり込んでいったのだとか。「MTB歴を聞かれるのは恥ずかしい。ただ楽しんでいるだけなので」と照れ笑いを浮かべながら謙遜するやさしい表情を目の当たりにすると、初心者にも寄り添ってくれそうで安心する。

ざっくりした予算と「最初の一台を探している」と伝えると、改めてMTBに興味を持ったきっかけや、どのような楽しみ方をしたいのか、質問された。僕は、バイカーズでの体験が大きかったことを話し、いつかはゲレンデを走ってみたいと口にしてみたものの、言葉にしてみると、そこまで明確に定まっていないことを実感した。なんせ初心者なのだから、よくわかっていないのが正直なところだ。ちょっと戸惑いながらも打ち明けると、嵯峨店長は“ちょうどいいモデルがある”と話す。

MTBの楽しみ方が定まらないことは当然のことですので、これからひとつずつ知っていきましょう！オールマイティーなバイクが最初の一台にはぴったりです！

紹介されたのが「TREK Fuel EX 5 Gen7」。「アルミフレームのフルサスペンションMTBとして、幅広い楽しみ方に対応できる万能トレイルバイク」と、嵯峨店長は説明した。29 インチタイヤで、サスペンションストロークは前後150mm/145mm。里山でのトレイルはもちろん、ゲレンデを滑走したり、バイクパークや公道を走ったり、どこかに偏ることなくすべてを網羅する懐の深さ。僕のような初心者には“相棒”としても心強い存在になってくれそうだ。

しかも、40万円を切る価格でありながら、コンポーネントは信頼性と耐久性で定評のある「SHIMANO DEORE(シマノディオーレ)」を採用。さらに、後日入荷される最新モデルは、サスペンションがよりスムーズに動くらしい。

ちなみに対抗馬として挙がったのが、1段階上位モデルの「TREK Fuel EX 8 Gen7」だ。価格に対する装備の充実度が高く、嵯峨店長は「MTB経験者が乗る一台としても申し分ない」と評した。「15万円の金額差以上のコストパフォーマンスがある」。予算は超えているが、このコスパは侮れない。決めかねていると、嵯峨店長が手を差し伸べてくれた。

Fuel EX 8はコスパに優れているのでお買い得ですが、Fuel EX 5にはカスタマイズしていくおもしろさがあります。

後々カスタマイズをしていけば、結果的に総額が高くなる可能性はある。けれど、自分がどのような装備を求めたくなるかは現時点ではわからない。それに、カスタマイズして自分だけの一台を作り上げる喜びはひとしおだろう。せっかくの趣味の世界を、合理的な“ものさし”だけで語るのはきっと野暮だ。

結局僕は、最新モデルの「TREK Fuel EX 5 Gen7」を買うことにした。カラーは黒。シマノのペダル「GR500」も同時注文した。予算に収まったとはいえ、注文書に記載された金額を目にして手が震えてしまったのは、ここだけの話。この日は注文を済ませて、お店を後にした。

念願のご対面！グッと沈むサスペンションのクッション性に感動！

そして、ついに納車の日がやってきた。念願だったMTBとの初対面。お店に入るなり、綺麗に用意してもらっている姿が目に留まると、思わず「おぉ！」と声を上げてしまった。やっぱり実物を前にすると、高揚感がたまらない。

嵯峨店長が変速の仕方やブレーキのかけ方、各機能を説明してくれる間も、ちゃんと耳を傾けながらも嬉しさが込み上げて顔がにやけてしまう。サスペンションのセッティングとタイヤの空気圧の調整は、僕の体格や公道を走って自宅まで帰る事情を鑑みて実施してくれた。

レクチャーの中で驚いたのは、意外と服装の自由度が高いこと。「シャツスタイルで乗る方もいらっしゃるので、動きやすければ普段着でも大丈夫ですよ」と嵯峨店長。GR500のようなピン付きのフラットペダルなら、靴底がフラットなスケートシューズでも問題ないと聞き、初心者としてはぐっとハードルが下がった。

あと、必要なギアも教えてもらった。ヘルメットやグローブ、プロテクター、シューズに加え、里山のトレイルに挑戦するなら、携帯ポンプや携帯工具は必須。さらに、チューブレス仕様でも“万が一”に備えて交換用チューブを1本とタイヤレバー持っておくと安心だという。

何かトラブルがあれば、周囲のライダーたちが必ず助けてくれます。しかしながら、山の中という制限された厳しい環境を走るのなら、最低限の備えをしておくことが、いわば“エチケット”だと思うんです。

確かに、何の備えもなく山を走るのは、無謀以外の何物でもない。備えておけば、自分が助ける側に回ることもできるはずだ。困ったときは、お互いさま。そう言えるだけの備えは初心者であってもしておくべきだろう。MTBを楽しめるかどうかは、安全があってこそ。スポーツサイクル専門店で購入すれば、こうしてプロの目線でサポートやアドバイスをしてもらえるので、すごく頼もしい。

いくつかギアを追加購入し、支払いを済ませた。これで本当に自分だけの一台になったのだと思うと、一刻も早く乗りたくてしょうがない。はやる気持ちを抑えながら、嵯峨店長に案内されて駐車場へ。

ブレーキとサドルの位置確認を済ませた後、またがり、胸を高鳴らせながらペダルを踏んだ瞬間、思わず声が漏れた。

サスペンションがスッと沈み込み、路面の凸凹を包み込むように吸収してくれる。まるで地面とタイヤの間に“もう一枚クッション”が挟まったような感覚。ブレーキを軽く握れば素直に減速し、変速もカチッと気持ちよく決まる。このまま里山に入って行きたくなった。まだ数分しか経っていない。それでも僕の心は「ただただ最高！」という満足感でいっぱいだった。

最初の一台を買うなら？MTB初心者が感じた3つのポイント

初めてのMTBを買った経験を振り返ると、どんなことでも気軽に相談できるお店選びがまず大切だったのではないかと思う。「一条アルチメイトファクトリー箕面」の嵯峨店長が親身になってくれたおかげで、さまざまな疑問が解消された。

次に、楽しみ方が定まっていないのなら、最初の一台は「万能さ」や「安心感」で選ぶのが良いのではないだろうか。何かに特化したバイクを選んでしまうと“潰しがきかなくなる”かもしれない。その点、予算感や今後のカスタム幅、愛着の湧く見た目も含め、この一台だからこそ踏み出せたと思う。

最後に、最も欠かせないものがある。それは、勢い。「MTBで山を駆け下りたい！」と本気で思うなら、勢いに任せて決断するしかない。思い切って冬のボーナスで購入した僕のように。

＊＊＊

Photo：田中 大介

