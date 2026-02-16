【岸和田市】パンダバンブーＮＦＴを無料配布します！

岸和田市やアドベンチャーワールドなど複数の会場で、２月１日から「パンダバンブーNFT」の無料配布が始まった。配布されたNFTを保有する利用者は、指定された場所を訪れることで、特別な特典を受け取ることができる。

※NFTとは、「Non-Fungible Token」の略で、日本語で「非代替性トークン」と訳される、ブロックチェーン技術を活用した「世界に一つだけのデジタルデータ」。

パンダバンブーNFTチラシ

【岸和田市からのお知らせ】

本市はアドベンチャーワールドと2020年に「SDGsパートナーシップ協定」を締結し、ジャイアントパンダが食べる竹を有効活用する「パンダバンブープロジェクト」を進めてきました。

パンダは昨年６月末に中国へ帰りましたが、プロジェクトは継続し、その一環として岸和田市とアドベンチャーワールドの新たな関係人口創出を目指し、「パンダバンブーＮＦＴ」を発行します。

配布スケジュール・配布場所

・２月１日(日)～３月29日(日)「パンダバンブーＮＦＴ」無料配布

【岸和田市役所正面玄関・アドベンチャーワールド竹アート前・桃山学院大学・和歌山大学】

アドベンチャーワールドでの「良浜（らうひん）」のＮＦＴ無料配布は2月28日(土)まで、3月1日(日)からは「パンダバンブーアート」のＮＦＴが取得可能です。※別途入園券が必要。

・３月１日(日)～３月29日(日)

「パンダバンブーＮＦＴ」を取得したうえで、アドベンチャーワールド竹アート前に行くと新たなパンダバンブーアートのＮＦＴと竹グッズ等の特典がもらえます。※別途入園券が必要

・３月14日(土)

「パンダバンブーＮＦＴ」を取得したうえで、岸和田市五風荘で開催される「五風茶会」の見学に行くと新たなＮＦＴと竹グッズ等の特典がもらえます。

※見学は無料ですが、竹茶室でのお茶会への参加は事前申込が必要（２月中旬頃に別途案内予定）

協力

株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）・スタートバーン株式会社（ＮＦＴ発行等）

竹製コースターイメージ

問合せ先

岸和田市 建設部 公園緑地課

パンダバンブープロジェクト推進チーム

０７２－４２３－９５７９