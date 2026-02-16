毎日をパワフルに過ごしたいけれど、食事のバランス、特に果物の摂取がおろそかになっていませんか？

現代人の食生活に寄り添う、デルモンテ「ピュレフルーツ」

忙しい日々の中で、皮をむいたり、カットしたりする手間を考えると、ついつい後回しにしてしまいがちな果物。厚生労働省が推奨する1日の果実摂取目標量200gを毎日クリアするのは、なかなか難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな現代人の悩みに応えるべく登場したのが、デルモンテの「ピュレフルーツ」シリーズです。「いつでもどこでも、手軽に“くだものそのもの”を味わえる」というコンセプトで、あなたの食生活に新たな風を吹き込みます。さらに、女優の原菜乃華さんが出演する、可愛らしい新CMも公開され、その魅力がさらに注目されています。

「ピュレフルーツ」ってどんな商品？

「ピュレフルーツ」シリーズは、まさに 「果実100%のすりおろしフルーツ」 を、持ち運びに便利なパウチに詰め込んだ画期的な商品です。朝食の置き換えや、小腹が空いた時のおやつ、仕事の合間のリフレッシュなど、様々なシーンで活躍してくれるでしょう。

特に目を引くのは、原菜乃華さんが可愛らしいフルーツの衣装を身にまとい、「ピュルピュル」という擬音語を歌詞にしたユニークな歌を歌う新CMです。一度聞いたら忘れられないメロディと、元気いっぱいの「ピュレフルーツ！」の掛け声は、思わず笑顔になってしまうほど魅力的です。

「ピュレフルーツ」が選ばれる5つの理由

この「ピュレフルーツ」がただのフルーツ飲料ではない、と私が特に感心したポイントを深掘りしてみましょう。

1. 「くだものそのもの100%」の贅沢な味わい

「果実100%」と聞くと、濃縮還元をイメージする方もいるかもしれません。しかし、「ピュレフルーツ」は一味違います。生果実換算比で100%（*注1）という驚きの配合で、まるでその場でフルーツをすりおろしたかのような、濃厚で自然な味わいが特徴です。

「ゼリー飲料ではありません」という記載からも、フルーツ本来の質感や風味を大切にしていることが伝わってきます。ドロッとしすぎず、かといってサラサラでもない、まさに「すりおろし」の絶妙な口当たりが楽しめます。

（*注1）本品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしています。果実原料以外の原材料は、品質調整の為に使用しています。

2. 1袋で「1日目標量の半分以上」が摂れる手軽さ

厚生労働省は1日200gの果実摂取を推奨していますが、「ピュレフルーツ」なら1袋でその1/2以上（約100g以上）の果実を摂取できるんです！ 忙しい朝にフルーツを準備する時間がない時でも、この1袋があれば手軽に栄養補給ができます。栄養バランスを気にしつつも、なかなか実践できていない方にとって、まさに救世主となるでしょう。

3. 「いつでも、どこでも」広がる楽しみ方

パウチに入っているからこその自由さが「ピュレフルーツ」の大きな魅力です。

* 朝食にプラスして: スムージー感覚で手軽に栄養チャージ。

* おやつやデザートに: 甘いものを罪悪感なく楽しみたい時にぴったり。

* 凍らせて保冷剤代わりに: ピクニックやレジャーに持っていけば、食べる頃にはひんやり美味しいデザートに早変わり！ 熱中症対策にもなりそうです。

まさに「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という、これまでにない新しいフルーツの楽しみ方を提案してくれます。

4. 地域限定から全国へ！累計300万袋突破の実績

この「ピュレフルーツ」シリーズは、2024年3月に首都圏と信越エリアの1都9県で先行発売され、2025年3月には全国へと販売エリアを拡大しました。そして、なんと全国展開以降、累計300万袋を突破（*注2） したというから驚きです！ この数字は、多くの消費者がその手軽さとおいしさに魅力を感じ、日常に取り入れている証拠でしょう。

（*注2）2025年3月～2026年1月末時点 キッコーマン食品株式会社 出荷実績（「ピュレフルーツ」シリーズ全アイテム）

5. 豊富なラインナップで選ぶ楽しみも

現在、「ピュレフルーツ」シリーズには、魅力的な4つのフレーバーが揃っています。

すりおろし りんご

定番のりんごは、誰もがホッとする優しい甘さ。朝食にもぴったりです。

すりおろし ぶどうmix

ぶどうの深いコクと甘みがギュッと詰まっていそう。リフレッシュしたい時に良さそうです。

すりおろし マンゴーmix

南国の香りが広がるマンゴーmixは、ちょっと贅沢な気分を味わいたい時にいかがでしょうか。

すりおろし キウイmix

キウイの爽やかな酸味と甘みが絶妙なバランス。気分転換にもってこいです。

デルモンテブランドが追求する「おいしさ」へのこだわり

最後に、デルモンテというブランドについても触れておきましょう。キッコーマン食品が手掛けるデルモンテは、世界中で愛される野菜・果実製品のブランドです。その長年の歴史の中で培われてきたのは、「太陽を、おいしさに。」というスローガンに込められた、高品質な原材料へのこだわりと、それを最大限に活かす技術です。この「ピュレフルーツ」シリーズも、そうしたデルモンテの品質への揺るぎない信念が詰まっているからこそ、これほどまでに「くだものそのもの」の美味しさを追求できたのでしょう。

まとめ：新しいフルーツ習慣で毎日を豊かに！

「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズは、忙しい現代人のフルーツ摂取の課題を解決し、もっと手軽に、もっと楽しくフルーツを日常に取り入れる新しい習慣を提案しています。

の贅沢な味わいが摂れる手軽さ

朝食からおやつ、デザート、保冷剤代わりまで、広がる楽しみ方

原菜乃華さん出演のユニークなCM

など、魅力が満載です。冷蔵庫にストックしておけば、いつでも気軽にフレッシュなフルーツの恵みを享受できますね。「ピュルピュル」と新しいフルーツ習慣を始めて、ぜひ皆さんの毎日をより豊かに、より健康にしてみてはいかがでしょうか。

