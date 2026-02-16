今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）～2月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）～2月22日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、身を委ねる感覚を意識して過ごすと良いでしょう。抵抗してしまうと、余計に苦しく感じてしまうかもしれません。感情の出口をつくり、溜め込まないようにするのも大事。バスソルトを入れて入浴するとスッキリできるでしょう。恋愛面は、相手に対して素直になると◎ 真面目な話も、避けずに向き合ってみるとうまくいくことでしょう。突発的な出来事があるかもしれませんが、落ち着いて対応するようにしましょう。家族や親友にサポートしてもらうと良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。