今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）～2月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）～2月22日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、感情に左右されないことが大事。急いで答えを出してしまうと、うまくいかない場合もあるようです。意識的に遠くを見たり、海外の文化などに触れると落ち着けそう。恋愛面は、自分とは違う価値観を持っている人に惹かれるようです。恋に落ちる瞬間に運命的なものを感じる場合も。焦らず、じっくりお付き合いしていくと◎普段とは違うお店に行ってみると◎ 新しいものとの出会いによって、ライフスタイルが変化していくでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。