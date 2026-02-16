FAカップ4回戦が15日に行われ、アーセナルとウィガンが対戦した。

直近のプレミアリーグでブレントフォード相手に痛恨のドローに終わったアーセナル。過密日程が続く中、EFLリーグ1（イングランド3部）のウィガン相手のホームゲームでバウンスバックの白星を目指した。ミケル・アルテタ監督はブレントフォード戦を体調不良で欠場したウィリアム・サリバを復帰させた他、出場機会の少ない選手と一部主力をミックスした布陣を採用。かなり攻撃的なメンバー構成となった。

立ち上がりからボールを保持して攻め手を窺うアーセナル。すると、早い時間帯にゴールをこじ開ける。11分、セントラルMFでの起用となったエバレチ・エゼがプレス回避から内側を通す絶妙なミドルスルーパスを供給すると、タイミング良くゴール前に走り込んだノニ・マドゥエケが左足シュートを流し込み、公式戦2試合連続ゴールとした。

これで完全に流れを掴んだホームチームは18分、自陣低い位置でのパス交換から中盤でボールを引き出したエゼのスルーパスに今度は左サイドのガブリエウ・マルティネッリが抜け出すと、左足の正確なシュートを右隅に突き刺す。

さらに、畳みかけるアーセナルは23分にブカヨ・サカのクロスに飛び込んだガブリエウ・ジェズスがコースを変えたボールが相手DFのオウンゴールを誘発。直後の27分にはクリスティアン・ノアゴールのフィードで背後を取ったG・ジェズスが冷静にGKとの1対1を制し、試合を決定づける4点目を奪った。

17分間に4ゴールを重ねて前半だけで試合を決めたアーセナル。迎えた後半はサカをベンチに下げてヴィクトル・ギェケレシュを投入。さらに、16歳DFマルリ・サーモンを早い時間帯に投入するなど、やや流し気味のプレーで時計を進めていく。

圧倒的なボール支配率を記録したものの、後半はなかなか決定機まで持ち込めないが、ウィガンにチャンスはおろかシュート機会を与えず。

その後、筋肉系のトラブルか、ベン・ホワイトの負傷というアクシデントに見舞われたが、後半最終盤にはケパ・アリサバラガに代えてトミー・セットフォードとGKを入れ替える余裕の采配もみせ、格下相手に4－0の完勝。順当に5回戦進出を決めた。

【スコア】

アーセナル 4－0 ウィガン

【得点者】

1－0 11分 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

2－0 18分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

3－0 23分 オウンゴール（アーセナル）

4－0 27分 ガブリエウ・ジェズス（アーセナル）

【ハイライト動画】アーセナルvsウィガン