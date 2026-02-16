Mizkanは2月3日より、「Fibee」と人気アイドルグループ「超特急」によるコラボレーション企画『ファイビーで超せいちょう』の第2弾として、「Fibee乗りつぎBOX 夜ごはん駅行き」をミツカン公式通販限定にて販売している。

「夜ごはん駅行き」(2,515円)は、1月新発売の「Fibeeむぎゅっとワッフル チーズ」をはじめ、完熟トマトのキーマカレー、黒米と玄米ごはん、ラーメン(香味野菜と濃厚みそ)、ブレンド茶を詰め合わせた、夜ごはんに嬉しい満足感のあるセット。キーマカレーとごはんは電子レンジでそのまま温めるだけで食べることができ、忙しい日でも、満足感のある食事とともに、手軽に食物繊維を取り入れることができる。

また、「夜ごはん駅行き」には、第2弾限定デザインの「腸特急」オリジナルステッカーが付属しており、ステッカーに印刷された二次元バーコードを読み込むと、ここでしか見ることができない特別なARコンテンツが登場。

ARは超特急メンバー9人分が用意されており、腸特急とFibeesの姿が目の前に浮かび上がる、特別な体験を楽しむことができる。

販売期間は4月30日まで。数量限定につき、無くなり次第終了となる。