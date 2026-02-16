INFORICHは2月12日より、応援広告プラットフォーム『CheerSPOT』と連動した、第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの卒業記念スペシャルイベントを開催している。

今回で38回目となるジュノン・スーパーボーイ・コンテストでは、ファイナリストを中心とした参加メンバーが、谷健二氏の企画・演出のもと、3月に上演される舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春』への出演が決定している。

本イベントは、同コンテストのファイナリスト15名と、舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春』に出演する4名を合わせた計19名を対象とした卒業記念イベント。応援広告プラットフォーム『CheerSPOT』と連動し、1年間のコンテストや舞台を応援してくれたファンの方々へ、今までの感謝の気持ちを届ける特別な企画となっている。

イベント期間中、チア(応援数)ランキング1位を獲得したメンバーには、『CheerSPOT賞』として、「JUNON公式CM」にメインモデルとして出演する権利が授与され、同CMは、全国の『CHRAGESPOT』デジタルサイネージにて放映される。

また、各メンバーそれぞれのチア数(応援数)1位の方にも特典をプレゼント。「直筆サイン入り私物プレゼント」が用意されており、6月中旬までに発送される。

さらに、イベント期間中に獲得した累計チア数(応援数)に応じた特典も。候補者本人からのデジタル特典として、1チアで「お礼動画」、30チアで「今日も一日お疲れ様」ボイス、60チアで「あなたに贈る『お名前呼び』動画」、そして100チアでは「あなたに贈る『1年間の感謝の気持ち』動画」がプレゼントされるという。

開催期間は3月22日まで。ランキングの確認はこちらから。