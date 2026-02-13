INFORICHは2月10日、写真アプリ/プラットフォーム「Irys」との連携により開催した「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」フォトコンテストの受賞作品3点を発表。同日より、全国の「CHARGESPOT」サイネージにて放映している。

フォトコンテスト「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」の受賞作品発表

同コンテストは、『あなたのチャージスポット』をテーマにした、プロ・アマ問わず応募できるフォトコンテスト。2025年12月11日～2026年1月7日までの募集期間中に集まった作品総数は、550点に達した。

その中から、優秀賞を受賞した3作品はこちら。Irys創設者アラン・シャラー氏のコメントとともに紹介する。

優秀賞受賞作品(タイトル/受賞者)

「AROUND THE SUN」akash_arora



フォトコンテスト「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」受賞作品～「AROUND THE SUN」akash_arora～

(アラン・シャラー氏のコメント)

柔らかさと強さを併せ持つ光の表現が印象的で、構図の完成度も非常に高い作品です。空中に捉えられた被写体がフレーム全体にダイナミズムをもたらし、人物の近くに配置された太陽が、決定的瞬間を的確に捉えた優れたタイミングを際立たせています。

「Good morning」Tobias keil



フォトコンテスト「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」受賞作品～「Good morning」Tobias keil～

(アラン・シャラー氏のコメント)

低く差し込む太陽光と霞んだ空気感が、奥行きのある情景を的確に描き出しています。シルエットで捉えられた遠景の建築物が画面に緊張感を与え、そこに配置された熱気球が物語性と視覚的なアクセントを加えています。左から右へと自然に視線を導く構図も完成度が高く、全体として非常にバランスの取れた一枚です。

「Not Earth #4」Patrick Olliff



フォトコンテスト「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」受賞作品～「Not Earth #4」Patrick Olliff～

(アラン・シャラー氏のコメント)

赤外線撮影ならではの表現が際立ち、現実を超えたような独自の世界観を生み出しています。視点や撮影手法の選択が、写真の印象を大きく変えることを示す好例であり、作者の明確な意図が感じられます。中央に配置された木の反射が画面全体の構成を引き締め、静けさの中に確かな安定感をもたらしています。

受賞作品は2月10日～23日の期間限定で、全国の「CHARGESPOT」サイネージにて放映されている。なお、2026年春に第2弾の開催を予定しているとのこと。