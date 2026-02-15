FAカップ4回戦が14日に行われ、バーミンガムとリーズが対戦した。

チャンピオンシップ（イングランド2部）で11位のバーミンガムは、FAカップ3回戦で4部のケンブリッジ・ユナイテッドに1点差に迫られながらも3－2で勝利し、4回戦進出。一方、プレミアリーグ（イングランド1部）で15位のリーズは田中碧の勝ち越し弾もあり、ダービー・カウンティ（2部）を下し、このラウンドに駒を進めた。

この一戦でリーズの田中は、公式戦6試合ぶりのスタメン出場を果たすと、バーミンガムの藤本寛也もベンチ入り。古橋亨梧と岩田智輝はメンバー外となった。

序盤から激しい展開となった試合は11分にバーミンガムのジェイ・スタンスフィールドが強烈なシュートを放つと、GKルーカス・ペリがセーブ。その後もバーミンガムが縦に速い攻撃で、リーズのゴール前に幾度となく迫る。対するリーズは前半の枠内シュートは「2」とリズムを作り出せないまま、45分間が終了する。

後半に入ると、試合の様相が変わり、アウェイのリーズが先制に成功。素早い攻撃からノア・オカフォー、ルーカス・ヌメチャとつなぎ、そのままヌメチャが強烈なシュートを突き刺し、1歩前に出る。そのままリード保ったまま78分、田中は交代を告げられ、ピッチを後にする。

1点を追いかけるバーミンガムは83分に藤本を投入。ホームの声援を背に攻めに転じると、右サイドからのクロスがイブラヒム・オスマンの下に流れる。オスマンはシュートコースを作り出すが、シュートは枠の外に。迎えた90分、CKのこぼれ球をパトリック・ロバーツが回収。ロバーツが放ったシュートはDFに当たるとコースが変わり、同点に追いつく。

後半アディショナルタイムにはリーズのドミニク・カルヴァート・ルーウィンに勝ち越しゴールのチャンスが訪れるが、バーミンガムDFが決死のブロックで対応。ラストプレーでは、藤本に千載一遇の決定機。しかし、負けじとリーズも応戦し、試合の行方は延長戦に突入する。

延長戦でも一進一退の攻防が続き、スコアは動かず。勝負の行方はPK戦に委ねられることになった。PK戦ではバーミンガムの3人目と4人目が失敗したのに対し、リーズは全員成功。PK戦までもつれた死闘はリーズが制し、5回戦に進出した。

【スコア】

バーミンガム 1－1（PK：2－4）リーズ

【得点者】

0－1 49分 ルーカス・ヌメチャ（リーズ）

1－1 90分 パトリック・ロバーツ（バームンガム）

【ゴール動画】リーズのヌメチャが先制弾



