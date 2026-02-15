明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第2節が14日と15日に行われた。

開幕節で6－0の大勝を挙げた徳島ヴォルティスは、ホーム開幕戦でもアルビレックス新潟に4－0で完勝。5分に松田佳大が先制点を挙げると、40分にルーカス・バルセロスのミドルシュートでリードを広げる。さらに52分に宮崎純真、72分には梶谷政仁の追加点が生まれて、2試合10得点無失点の完璧なスタートを飾った。

4年ぶりに実現した“福島ダービー”は、いわきFCが3－1で制した。福島ユナイテッドFCの三浦知良はベンチ外だった。

ジュビロ磐田は敵地でFC岐阜に1－2で敗れて初白星ならず。モンテディオ山形は終盤の勝ち越し点で栃木SCを下した。

カターレ富山はカマタマーレ讃岐から5点を奪って逆転勝利。サガン鳥栖はロアッソ熊本に追いつかれて白星を逃したが、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。

開幕節が雪の影響で中止となっていたレイラック滋賀FCは、敵地でのレノファ山口FC戦がJリーグ公式戦の初戦に。しかし山口に2点を先行されると、滋賀の反撃は及ばずに1－2で敗れた。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第2節

▼2月14日（土）

【EAST-A】

ザスパ群馬 0－1 ヴァンラーレ八戸

横浜FC 0－1 ベガルタ仙台

湘南ベルマーレ 4－0 SC相模原

【EAST-B】

RB大宮アルディージャ 3－2 北海道コンサドーレ札幌

ヴァンフォーレ甲府 2－0 AC長野パルセイロ

藤枝MYFC 2－0 松本山雅FC

【WEST-A】

奈良クラブ 1－0 FC今治

▼2月15日（日）

【EAST-A】

栃木SC 1－2 モンテディオ山形

栃木シティ 0－1 ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】

いわきFC 3－1 福島ユナイテッドFC

FC岐阜 2－1 ジュビロ磐田

【WEST-A】

FC大阪 2－2（PK戦：5－3） 高知ユナイテッドSC

カマタマーレ讃岐 1－5 カターレ富山

徳島ヴォルティス 4－0 アルビレックス新潟

愛媛FC 2－2（PK戦：3－4） ツエーゲン金沢

【WEST-B】

レノファ山口FC 2－1 レイラック滋賀FC

サガン鳥栖 1－1（PK戦：4－3） ロアッソ熊本

大分トリニータ 2－0 ギラヴァンツ北九州

テゲバジャーロ宮崎 3－1 ガイナーレ鳥取

鹿児島ユナイテッドFC 3－1 FC琉球

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

【EAST-A】

1位 仙台（6／＋4）

2位 山形（6／＋2）

2位 秋田（6／＋2）

4位 湘南（3／＋3）

5位 八戸（3／＋1）

6位 栃木SC（0／－1）

7位 群馬（0／－1）

8位 横浜FC（0／－2）

9位 栃木C（0／－4）

10位 相模原（0／－4）

【EAST-B】

1位 甲府（6／＋5）

2位 いわき（6／＋3）

2位 岐阜（6／＋3）

4位 大宮（6／＋2）

5位 藤枝（3／0）

6位 磐田（2／－1）

7位 長野（1／－2）

8位 札幌（0／－2）

9位 松本（0／－3）

10位 福島（0／－5）

【WEST-A】

1位 徳島（6／＋10）

2位 高知（4／＋2）

3位 富山（3／＋2）

4位 金沢（3／0）

5位 讃岐（3／－3）

6位 新潟（3／－3）

7位 奈良（3／－5）

8位 FC大阪（2／－1）

9位 今治（2／－1）

10位 愛媛（1／－1）

【WEST-B】

1位 宮崎（6／＋3）

2位 熊本（4／＋1）

3位 大分（3／＋2）

4位 鹿児島（3／＋1）

5位 鳥取（3／0）

6位 鳥栖（3／0）

6位 山口（3／0）

8位 琉球（2／－2）

9位 滋賀（0／－1）

10位 北九州（0／－4）

◆■次節の対戦カード

▼2月21日（土）

【EAST-A】

群馬 vs 山形

湘南 vs 八戸

相模原 vs 秋田

【EAST-B】

大宮 vs 福島

長野 vs 札幌

磐田 vs 松本

藤枝 vs 甲府

【WEST-A】

奈良 vs 愛媛

【WEST-B】

宮崎 vs 鳥栖

琉球 vs 滋賀

▼2月22日（日）

【EAST-A】

栃木SC vs 仙台

横浜FC vs 栃木C

【EAST-B】

岐阜 vs いわき

【WEST-A】

讃岐 vs 新潟

徳島 vs 富山

今治 vs FC大阪

高知 vs 金沢

【WEST-B】

熊本 vs 北九州

大分 vs 鳥取

鹿児島 vs 山口