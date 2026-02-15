　明治安田J2・J3百年構想リーグ　地域リーグラウンド第2節が14日と15日に行われた。

　開幕節で6－0の大勝を挙げた徳島ヴォルティスは、ホーム開幕戦でもアルビレックス新潟に4－0で完勝。5分に松田佳大が先制点を挙げると、40分にルーカス・バルセロスのミドルシュートでリードを広げる。さらに52分に宮崎純真、72分には梶谷政仁の追加点が生まれて、2試合10得点無失点の完璧なスタートを飾った。

　4年ぶりに実現した“福島ダービー”は、いわきFCが3－1で制した。福島ユナイテッドFCの三浦知良はベンチ外だった。

　ジュビロ磐田は敵地でFC岐阜に1－2で敗れて初白星ならず。モンテディオ山形は終盤の勝ち越し点で栃木SCを下した。

　カターレ富山はカマタマーレ讃岐から5点を奪って逆転勝利。サガン鳥栖はロアッソ熊本に追いつかれて白星を逃したが、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。

　開幕節が雪の影響で中止となっていたレイラック滋賀FCは、敵地でのレノファ山口FC戦がJリーグ公式戦の初戦に。しかし山口に2点を先行されると、滋賀の反撃は及ばずに1－2で敗れた。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想　地域リーグラウンド第2節

▼2月14日（土）
【EAST-A】
ザスパ群馬　0－1　ヴァンラーレ八戸
横浜FC　0－1　ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ　4－0　SC相模原

【EAST-B】
RB大宮アルディージャ　3－2　北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府　2－0　AC長野パルセイロ
藤枝MYFC　2－0　松本山雅FC

【WEST-A】
奈良クラブ　1－0　FC今治

▼2月15日（日）
【EAST-A】
栃木SC　1－2　モンテディオ山形
栃木シティ　0－1　ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】
いわきFC　3－1　福島ユナイテッドFC
FC岐阜　2－1　ジュビロ磐田

【WEST-A】
FC大阪　2－2（PK戦：5－3）　高知ユナイテッドSC
カマタマーレ讃岐　1－5　カターレ富山
徳島ヴォルティス　4－0　アルビレックス新潟
愛媛FC　2－2（PK戦：3－4）　ツエーゲン金沢

【WEST-B】
レノファ山口FC　2－1　レイラック滋賀FC
サガン鳥栖　1－1（PK戦：4－3）　ロアッソ熊本
大分トリニータ　2－0　ギラヴァンツ北九州
テゲバジャーロ宮崎　3－1　ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC　3－1　FC琉球

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（6／＋4）
2位　山形（6／＋2）
2位　秋田（6／＋2）
4位　湘南（3／＋3）
5位　八戸（3／＋1）
6位　栃木SC（0／－1）
7位　群馬（0／－1）
8位　横浜FC（0／－2）
9位　栃木C（0／－4）
10位　相模原（0／－4）

【EAST-B】
1位　甲府（6／＋5）
2位　いわき（6／＋3）
2位　岐阜（6／＋3）
4位　大宮（6／＋2）
5位　藤枝（3／0）
6位　磐田（2／－1）
7位　長野（1／－2）
8位　札幌（0／－2）
9位　松本（0／－3）
10位　福島（0／－5）

【WEST-A】
1位　徳島（6／＋10）
2位　高知（4／＋2）
3位　富山（3／＋2）
4位　金沢（3／0）
5位　讃岐（3／－3）
6位　新潟（3／－3）
7位　奈良（3／－5）
8位　FC大阪（2／－1）
9位　今治（2／－1）
10位　愛媛（1／－1）

【WEST-B】
1位　宮崎（6／＋3）
2位　熊本（4／＋1）
3位　大分（3／＋2）
4位　鹿児島（3／＋1）
5位　鳥取（3／0）
6位　鳥栖（3／0）
6位　山口（3／0）
8位　琉球（2／－2）
9位　滋賀（0／－1）
10位　北九州（0／－4）

◆■次節の対戦カード

▼2月21日（土）
【EAST-A】
群馬　vs　山形
湘南　vs　八戸
相模原　vs　秋田

【EAST-B】
大宮　vs　福島
長野　vs　札幌
磐田　vs　松本
藤枝　vs　甲府

【WEST-A】
奈良　vs　愛媛

【WEST-B】
宮崎　vs　鳥栖
琉球　vs　滋賀

▼2月22日（日）
【EAST-A】
栃木SC　vs　仙台
横浜FC　vs　栃木C

【EAST-B】
岐阜　vs　いわき

【WEST-A】
讃岐　vs　新潟
徳島　vs　富山
今治　vs　FC大阪
高知　vs　金沢

【WEST-B】
熊本　vs　北九州
大分　vs　鳥取
鹿児島　vs　山口