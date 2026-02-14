メジャー挑戦初年度を迎えるため、代表入りが期待されながらも出場を辞退した。国内屈指の奪三振能力を誇り、侍ジャパンの先発候補として注目されていただけに、不参加の決断は大きな話題となった。

メジャー挑戦初年度の決断

今井達也

[caption id="attachment_245298" align="aligncenter" width="530"] アストロズの今井達也（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1998年5月9日（27歳）

・ドラフト：2016年ドラフト1位（西武）

2026年シーズンからメジャーリーグの舞台で戦うこととなった今井達也。シーズンで本領を発揮するために、WBCの出場は辞退することとなった。

作新学院高では、3年夏に甲子園優勝投手となり、2016年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。

高卒2年目には一軍デビューを飾り、5勝を挙げるなど早くから頭角を現したが、課題の制球難に苦しむシーズンも続いた。

しかし、2021年に初めて規定投球回をクリアすると、2桁10勝を記録した2023年からは、制球力も大きく向上。

2024年にはチームのエースとして君臨し、最多奪三振（187個）のタイトルに輝いた。

さらに、2025年は24試合（163回2/3）を投げ、10勝5敗、178奪三振、防御率1.92と圧巻の数字を残した。

すると、同年オフにポスティングシステムを行使。ヒューストン・アストロズと3年契約を締結した。

今年3月に行われる第6回WBCの侍ジャパン入りも期待されていたが、メジャー1年目のシーズンとなることを受け、不参加を表明。

MLBの舞台でも、先発ローテーションの一角として支配的なピッチングを見せられるか注目だ。

