「自転車」も“歩行者妨害”で「違反」に？ 意外と知らない自転車の交通ルール【交通安全クイズ】

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。

今回の放送では、「信号機のない横断歩道での歩行者優先ルール」について取り上げました。

【質問】

車道を自転車で走行中、信号機のない横断歩道を渡り始めた歩行者がいた。ぶつかる危険がなさそうなので、そのままの速度で通行しても問題ない？ 〇か×か？

【答え】

×

◆横断歩道の歩行者優先

自転車は道路交通法上で「軽車両」です。そのため、自動車と同様に道路交通法第38条（横断歩道における歩行者の優先）が適用されます。

たとえ「距離があるからぶつかる危険はなさそう」に見えたとしても、横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の手前で一時停止する義務があります。歩行者の通行を妨げないようにすることが、法律で定められたルールです。

◆歩行者に「お先にどうぞ」と譲られたら？

実際の路上では、歩行者から道を譲られる場面もあるかもしれません。しかし、たとえ譲られた場合であっても、そのままの速度で通行するのは避けましょう。

一度停止して安全を確認し、歩行者の動きをしっかり見守ることが大切です。「譲ってもらったからラッキー」と通過するのではなく、相手の安全を第一に考える姿勢が求められます。

◆常に「歩行者にやさしい運転」を

「自転車に乗っている自分は大丈夫」という油断が、思わぬ事故に繋がります。横断歩道付近では特に以下のことを意識しましょう。

●歩行者が見えたら、減速・停止の準備をする

●歩行者の通行を妨げないよう、ゆとりを持って見守る

●常に「歩行者にやさしい運転」を心がける

日々のちょっとした意識の変化が、自分自身と歩行者の安全を守ることに繋がります。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info