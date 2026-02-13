岩橋玄樹「ファンの皆さんと新しい景色が見られる」ソロメジャーファーストシングル「Dangerous Key」に込めた想いを語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2月10日（火）の放送は、日本とアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト・俳優の岩橋玄樹さんが登場！ここでは、2月11日リリースのメジャーファーストシングル「Dangerous Key」について伺いました。

◆メジャーファーストシングルをリリース！

れなち：2月11日に、ソロとしてのメジャーファーストシングル「Dangerous Key」がリリースされます。心境はいかがですか？

岩橋：今は緊張よりもワクワクしているというか、メジャーファーストシングルなので、やっぱり、早くファンに聴いてもらいたいっていう想いが強いですね。

れなち：“デビュー”に関して言うと、もうすでに活躍されているうえでのメジャーファーストシングルじゃないですか。

岩橋：そうですね、実質メジャーデビューするのが2回目なので（笑）。

れなち：そうですよね。

岩橋：自分の気持ち的には“また新しい冒険が始まった”というか、またファンの皆さんと一緒に新しい景色が見られるっていう想いがありますね。

れなち：もう進んではいるけど、また別の道が見えてきたというか。

岩橋：さらにパワーアップして、次のステップに行けるぞっていう気持ちです。

れなち：私も「Dangerous Key」を聴かせていただきましたが、明るさもあるけどキラキラしていて、声の甘さがすごく引き立つような感じがして、すごく素敵な曲でした。

岩橋：うれしいです、ありがとうございます。

れなち：どう制作していったのですか？

岩橋：最初どういう曲でいこうか悩んでいたときに、自分のなかで“ロックテイストな曲を歌いたいな”っていうのが1つあって。パワフルかつ歌詞もちょっと背中を押してくれるような曲を、ファンの皆さんのためでもあり、自分にも言い聞かせるように作りたいなと思って。なので、制作のときも自分の意見を結構入れてもらったり、いろいろ話し合って最高の1曲ができたんじゃないかなって思います。

れなち：先ほども“また新しい冒険が始まった”っていうふうにおっしゃっていましたけど、まさに新しい一歩を踏み出すときの応援にもなるし、自分を鼓舞するような部分も歌詞から感じました。

岩橋：やっぱり、歌詞は歌にとってすごく大事な要素だと思うんですけど、この曲を披露するときに、自分の気持ちと“皆さんに届けたい”っていう気持ちが調和したときに最高のパフォーマンスが生まれると思うので、ライブで披露するのも楽しみです。

