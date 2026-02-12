「金が欲しいならくれてやる！」子どもにお金を投げつけた夫…“別居婚”を考える相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「夫との別居婚」を検討しているリスナーからのお悩みを紹介しました。今とても悩んでいることがあり、みなさんにアドバイスをいただきたいです。現在、主人と子ども3人と暮らしていますが、主人との別居を悩んでいます。主人は一生懸命働き、お金を渡してくれますが、私とは考え方や意見が合いません。それ以上に、普通に会話をすることができないのです。話し合いをしたくても、主人が落ち着いている時は「任せるよ」と。そして、機嫌が悪いとキレられます。また、小学生の次男に対して手を挙げていたことがあり（最近は無くなりましたが……）、そのことが私の中でいまだに許せないでいます。中学生の長男に向かってお金を投げつけることもありました。長男が叔父にお金をもらったことを報告した際に、「そんなに金が欲しいならくれてやるよ！」と自分の財布からお金を投げつけたのです。別居したい理由は山ほどあります。子どものことを考えて離婚は今の所考えていません。高校生の娘は「早く家を出たい」と言っています。今、自宅から徒歩2分の所に小さな一軒家が売り出されており、私でも手が出せる金額です。環境の変化が少ないのでここを購入しようか迷っています。別居婚のアドバイスをいただけると嬉しいです。（40代 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「同じようなお悩みを、最近よく聞く気がします」と神妙に語り始めました。 住吉は、相談者の夫の態度の背景には「男性側のプライドが邪魔をしていることがあるかもしれません」と分析し、このように続けました。「『話をしよう』と言っても聞く耳を持ってもらえなかったら、話し合いにならないですよね。長男にお金を投げたのも、叔父さんにお金をもらいに行ったことがプライド的に傷ついたのかもしれませんね。また、男性の更年期や、自分に対するイライラが家族への甘えとして出ている可能性もあります」その上で、物理的な距離を置くことについては一定の理解を示しました。「避けられない衝突を避けるために物理的距離を置くのは割と良いなと思います。ただ、『急に家を買う必要があるのか』という別の悩みも出てきます。また、2分という距離が適切かどうかも含め、賃貸という選択肢も含めていろんな視点からアドバイスをいただきたいです」と、その他のリスナーにアドバイスを求めました。ーー番組には、実際に別居婚を知る人や、似た環境で育った「子どもの立場」からの意見が数多く寄せられました。私の知人は、マンションの向かいに旦那様専用の部屋を借りました。旦那さんは当初反発したそうですが、生活を始めてみると合っていたようで、朝晩は自宅に食事に来て、寝るのは自分のマンションという生活を続けています。冷え切っていた夫婦でしたが、別居婚をして先日、結婚20周年を水入らずでお祝いする仲に戻られましたよ。（東京都 46歳 女性）幼い頃から家がピリついていて、夜になると怒鳴り声の絶えない家庭で育ち、今もトラウマを抱えています。父が突然別居した時、その日々から解放されて心底ホッとしたのを覚えています。お母さんが自分らしく明るくなるのが一番です。ただし、あまりに近いと子どもが両親の間に挟まれて気を遣わないか心配なので、まずは賃貸でもいいのではと思います。（埼玉県 32歳 女性）私の知り合いには、夫に内緒で戸建てを購入した人がいます。実際にはまだ住んでいないのですが、「いつでもそこに逃げられる」という場所があるだけでも気持ちの余裕が違うそうです。5年ほど経ちますが、定期的に掃除に行ったり家具を揃えたりすることを楽しんでいますよ。（栃木県 39歳 女性）ーー離婚はしないけれど、健やかに暮らすための距離を保つ……“心の平和を守るための物理的距離”という選択肢には多くの共感が集まりました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM