人付き合いは人生において大切なことであり、想い出を彩るスパイスにもなります。

ただし、付き合い方によっては、運気が下がってしまうこともあるのです。今回は友達に絞って、どのようなタイプだと自分の金運を下げてしまうのか、反対に金運アップできる友達はどのような人なのかを確認していきます。

◆自分が得することばかりに気を配っている人は要注意

友達同士なら、一緒に食事に行ったり、旅行をしたりすることはありますよね。でもこのとき、相手（自分や他の友達）にお金を使わせるような言動が多い友達は、要注意です。

具体的には食事へ出かけたとき、ワリカンのときは高額な物を注文して、個人で支払うときにはできるだけ安い物を注文する。お酒を飲まない友達にまで、きっちりとワリカンで払わせようとする。人の食べている物を欲しがる等、いかにして他の人に支払わせるかを考えている人は、お金に執着している証拠であり、ネガティブな氣が満載です。

このような行動をする友達は、金運がアップするどころか運気を下げる存在でしかありません。

このような言動をする友達と同じ時間を過ごさなければならないときには、あらかじめ誰がどのように支払うのかをクリアにしておくことが大切です。

また、自分の都合ばかりを優先する友達も要注意です。

自分の都合を優先する友達の場合、自分の気持ちや予定を優先して友達との約束を調整する傾向があります。何度もドタキャンする、理由に納得がいかないなどでイライラすることが何度もある場合には、友達として付き合うべきかを見直すべきです。

◆金運がアップする友達は仕事やプライベートを大切にしている人

金運がアップする人は、仕事やプライベートといった当たり前の日常を大切にしている人であり、決して友達に損をさせるようなことをしません。

約束をキャンセルしなければならないときには、必ず「いつなら大丈夫」という代案・ネクストオファーを提示してくれます。飲み会があれば幹事をしてくれる友達がタダ働きにならないよう、他の友達に呼び掛けてくれるなど、常に周りの人を大切に扱ってくれます。

このような友達は、一緒にいるだけで大切にされているという気持ちが、ヒシヒシと伝わってくるハズです。

簡単にいえば思いやりのある人なのですが、時間を割くこと、時間を割いてくれる人の大切さを理解している人が、運や金運を上げてくれる友達だといえます。自分のためだけでなく、周りの人のための居心地の良さも追求している人であり、自分や周りの人の幸せに常に前向きです。

◆金運を引き寄せる友達付き合いとは

友達付き合いは、お互いにWin-Winの関係であることがベストです。

ケースバイケースではありますが、与えなければ得られないことがあります。まずは自分が率先して、自分を大切にするような気持ちで周りの人も大切にすることを決めて、行動に移してみましょう。

このとき、タダで利用されていると感じるような友達には、毅然と対処を！ 友達は都合のいい人ではありません。身近な人からぞんざいな扱いを受けるとそれが身体にしみついてしまい、何処へ行ってもそのような扱いをされてしまう可能性が高くなってしまいます。お互いに歩み寄ることができない人との友情は成り立ちませんし、付き合うべきではありません。

「類は友を呼ぶ」ということわざがありますが、自分のステージが変われば周りも変わってきます。運気とは氣を運ぶということ。自分の想いひとつで良い運気、良い友達を引き寄せるチャンスがあることを知っておきましょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

