HYDEソロ活動25周年を記念した「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION」発売決定

2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDEをフィーチャーした、Rolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE」が3月24日（火）より全国の書店およびネット通販で発売される。

1月17日に全国ツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、全国12都市15公演を開催し、さらに観光大使を務めるオーストリア・ウィーンでの公演も予定しているHYDE。

本書では、そんなHYDEの魅力を一冊に凝縮。

ロングインタビューをはじめ、フォトグラファー・雨宮透貴が撮り下ろした 「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真を掲載。さらに、2026年春リリース予定の最新アルバム『JEKYLL』を含む 全オリジナルアルバムのレビュー、最新ライヴの撮り下ろし写真、関係者による証言インタビューも収録。HYDEのソロ活動25年の歩みを立体的に振り返る、 まさに永久保存版の一冊となっている。

誌面未掲載の貴重な撮影風景動画が視聴できるデジタル特典QRコードも付属予定。

Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE（発行CEミュージッククリエイティブ）

タイトル：Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL & HYDE

発売日：2026年3月24日（火）

価格：3,600円（税込み）

ISBNコード：9784484148199

Cコード：9473

雑誌コード：66092-94

判型：A4変 W232mm×H297mm

ページ：100頁（予定）

付録：デジタル特典 写真撮り下ろし風景オリジナル動画

発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売元：株式会社CEメディアハウス

販売に関する問い合わせ：

株式会社CEメディアハウス

049-293-9553

ご予約：こちら

※ご予約開始は2月13日（金）0:00 となります