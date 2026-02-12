HYDEソロ活動25周年を記念した「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION」発売決定

2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDEをフィーチャーした、Rolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE」が3月24日（火）より全国の書店およびネット通販で発売される。
1月17日に全国ツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、全国12都市15公演を開催し、さらに観光大使を務めるオーストリア・ウィーンでの公演も予定しているHYDE。
本書では、そんなHYDEの魅力を一冊に凝縮。
ロングインタビューをはじめ、フォトグラファー・雨宮透貴が撮り下ろした 「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真を掲載。さらに、2026年春リリース予定の最新アルバム『JEKYLL』を含む 全オリジナルアルバムのレビュー、最新ライヴの撮り下ろし写真、関係者による証言インタビューも収録。HYDEのソロ活動25年の歩みを立体的に振り返る、 まさに永久保存版の一冊となっている。
誌面未掲載の貴重な撮影風景動画が視聴できるデジタル特典QRコードも付属予定。
Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE（発行CEミュージッククリエイティブ）
タイトル：Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL & HYDE
発売日：2026年3月24日（火）
価格：3,600円（税込み）
ISBNコード：9784484148199
Cコード：9473
雑誌コード：66092-94
判型：A4変 W232mm×H297mm
ページ：100頁（予定）
付録：デジタル特典 写真撮り下ろし風景オリジナル動画
発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社
発売元：株式会社CEメディアハウス
販売に関する問い合わせ：
株式会社CEメディアハウス
049-293-9553
ご予約：こちら
※ご予約開始は2月13日（金）0:00 となります