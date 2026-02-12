長期化するロシア・ウクライナ戦争や中東情勢の緊張、トランプ大統領の関税政策など、国際社会の先行きは依然として不透明だ。さらに、ChatGPTに代表される生成AIの急速な進化や競争の激化、自動運転の商用化など、技術トレンドも大きく変化している。

こうした時代において、政治・経済・雇用への不安を抱える人々はどのような書籍を手に取り、何を学ぼうとしているのか。

「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」発表

本の要約サービス「flier(フライヤー)」を運営するフライヤーと、ビジネススクールを展開するグロービス経営大学院が発表した「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」には、そんな現代の課題や関心を色濃く映し出した書籍が並んだ。

受賞作品 著者・編集者

フライヤー代表取締役CEOの大賀康史氏は、今回の受賞作品の傾向から「生成AIやSNSによって"正解らしきもの"があふれる現代に多くの人が疲れを感じ、『ゆるぎなく信じられる考え方』や『人生の軸』を求めているように感じます」と総括した。

フライヤー代表取締役CEO 大賀康史氏

総合グランプリ受賞作品『億までの人 億からの人』(田中渓/徳間書店)

総合グランプリに輝いたのは、『億までの人 億からの人』(田中渓/徳間書店)。

同書は、現在どのような環境に置かれていても富裕層マインドへと意識を切り替えることで、「億を超える人」になれる可能性があると説く一冊だ。

著者の田中渓氏は、「本書の前半ではタイトルから受ける印象とは異なり、お金を前面に押し出したインスタントな知識ではなく、長く腐らない理論を届けるべく執筆しました。後半では、富裕層の観察から見えてきた生活習慣やウェルビーイングについて主に取り上げています」とコメント。

田中渓氏

続けて、「運動・食事・睡眠は基本的な原理・原則であるにもかかわらず、多くの人が軽視しがちだと感じています。富裕層を観察する中で、こうした基礎を着実に整えていることが分かりました。その重要性を生活習慣という形でまとめています」と述べた。

なお、同書は経済・マネー部門賞とのダブル受賞を果たしている。

マネジメント部門賞『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹/テオリア)

『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹/テオリア)がマネジメント部門賞を受賞。

著者の安斎勇樹氏は同書について、「この本は、従来のマネジメントをある意味で否定する内容です。これまでのマネジメントは軍事的・組織的な側面が強いと感じています。だからこそ、人間が本来持つ好奇心を意識した世界観を描きました」と語る。

安斎勇樹氏

さらに同書の活用方法については、「『組織作り』そのものに興味を持つ人は多くありません。重要なのは、目の前の目標にどう取り組むかという手触りのある視点を示すこと。それが、本書のマネジメント手法を取り入れる入り口になると考えています」とコメントした。

ビジネス実務部門賞は『人は話し方が9割 2』(永松茂久/すばる舎)

また、ベストセラー『人は話し方が9割』の続編となる『人は話し方が9割 2』(永松茂久/すばる舎)は、ビジネス実務部門賞を受賞した。

著者の永松茂久氏は同書について、「続編ではありますが、前作の応用編ではありません。前作を読んだ読者から寄せられた多くの質問や感想をもとに、内容をさらに深めるとともに、これまで書ききれなかった部分を補うなど基本を深ぼる形で執筆しました」と説明した。

今後の展開については、「まだ具体的に決まっているわけではありませんが、否定やダメ出しによって世界が狭まってしまうことに対し、『否定のない空間』の大切さを伝える本を作りたいと考えています」と語った。

永松茂久氏

受賞作品一覧

全ランキングは下記の通り。

受賞作品一覧

総合グランプリ/経済・マネー部門賞:『億までの人 億からの人』(田中渓/徳間書店)



イノベーション部門賞:『1つの習慣』(横山直宏/すばる舎)



マネジメント部門賞:『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹/テオリア)



自己啓発部門賞:『科学的に証明されたすごい習慣大百科』(堀田秀吾/SBクリエイティブ)



リベラルアーツ部門賞:『お金の不安という幻想』(田内学/朝日新聞出版)



ビジネス実務部門賞:『人は話し方が9割 2』(永松茂久/すばる舎)



ロングセラー賞(特別賞):『【改訂版】本当の自由を手に入れるお金の大学』(両@リベ大学長/朝日新聞出版)



グロービス経営大学院賞(特別賞):『アフターAI』(シバタナオキ/日経BP)

時代の変化が加速する中で、どのような知識や視点を選び取るかは、これまで以上に重要になっている。

今回の受賞作は、不確実な社会を生き抜くための思考法や行動指針を多角的に示すものばかりだ。自らの課題や関心に照らし合わせながら一冊を手に取ることが、これからのキャリアや生き方を見つめ直すきっかけになるかもしれない。