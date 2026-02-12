「いつものサウナじゃ物足りない！」そう感じていませんか？

2026年3月7日、仙台に話題の移動式サウナ「サバス2号」が東北初上陸！「MIYAGI ととのいびより SAUNA DAY in SENDAI」は、屋外で個性豊かなサウナカーを一度に楽しめる特別なイベントです。この記事を読めば、イベントの全貌からチケット情報まで、未体験の“ととのい”を見つける準備が整いますよ！

東北初上陸！移動するサウナの聖地「サバス2号」が仙台に集結！

サウナブームが続く中、全国各地のイベントでひときわ注目を集めているのが、移動型サウナバス「サバス」。その「サバス2号」が、ついに東北に初上陸します！サウナファンならずとも胸が高鳴るこの機会、見逃せません。

サバスは、バスの車内を本格的なサウナ室に改造したもの。特に注目なのは、ロウリュ体験が可能な点です。熱されたサウナストーンに水をかけ、蒸気を発生させることで、体感温度を上げて発汗を促すこのスタイルは、まさにサウナの醍醐味。車窓から流れる景色を眺めながらのロウリュは、移動する空間ならではの非日常感を味わわせてくれるでしょう。

イベントではサバス2号を中心に、個性豊かなハイエースサウナやヒバサウナといったサウナカーが一同に集結します。これだけの多様なサウナを一度に体験できる機会は滅多にありません。屋外という開放的な空間で、それぞれのサウナが持つ“ととのい”のバリエーションを心ゆくまで堪能できるはずです。

想像してみてください。熱気を帯びたサウナ室から出て、仙台の澄んだ空気の中で行う屋外外気浴。鳥のさえずりや風の音を感じながら、心身が解き放たれていく「ととのう」瞬間は、きっと忘れられない特別な体験となるでしょう。

▲移動型サウナバス「サバス2号」

▲サバス2号のサウナ室イメージ

▲リラックスできる空間が魅力

他にも、まるで秘密基地のような木製のサウナ室や、オフロード仕様で自然に溶け込むサウナカーなど、魅力的なサウナが集結する模様です。

公式アンバサダー・佐藤朱さんと”ととのう”体験！

イベントをさらに盛り上げるのは、「MIYAGIととのいびより」公式アンバサダーであり、みやぎ絆大使も務める東北放送アナウンサー・佐藤朱さんです。

当日は、宮城のサウナの魅力や“ととのう時間”の楽しみ方をテーマにしたトークショーが開催されます。サウナ初心者の方にとっては、佐藤さんの親しみやすい視点からの話は、サウナの世界への素敵な入り口になること間違いなし！

さらに、来場者との撮影会も実施されます。佐藤さんと一緒にイベントの思い出を残せる貴重なチャンス、これは見逃せませんね！

サウナだけじゃない！充実の無料エリアで一日中楽しめる！

「サウナは好きだけど、それ以外にも何か楽しみたい」「家族で来ても飽きないかな？」そんな心配はいりません！

「MIYAGI ととのいびより SAUNA DAY in SENDAI」には、サウナ体験だけでなく、誰もが楽しめる無料エリアも充実しています。

: 有料エリアのサウナ体験に参加しない方も、佐藤さんに会えるチャンスです！: 北欧発祥の人気アウトドアスポーツ「モルック」で、家族や友人と盛り上がれます！: 自然の中で甘いマシュマロを焼いて、ホッと一息。: イベントには欠かせない美味しいグルメも楽しめます。

サウナで汗を流した後に、美味しい「サ飯」を味わい、仲間とモルックで体を動かす…想像するだけで最高の休日になりそうですね！

（※無料エリアは雨天中止となる場合があるので、当日の天候情報は要チェックです。）

イベント開催概要とチケット情報

この特別な一日を見逃さないよう、開催概要とチケット購入方法をしっかりチェックしておきましょう！

MIYAGI ととのいびより SAUNA DAY in SENDAI 開催概要

項目 詳細 開催日 2026年3月7日（土）9:50〜17:30 会場 やまいちサステナパーク七北田公園内 特設会場

〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田赤生津４ 主催 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会

有料エリア詳細（サウナ体験）

移動式サウナによるサウナ体験（熱波師による熱波パフォーマンス、クールスイング含む）

SAUNA DAY特製「サ飯」おふるまい（2アイテムから1つ選択、数に限りあり）

（13:00〜14:20の回のみ）

※この回は佐藤朱さんとのサウナ体験が含まれます。

: 9:50〜17:20までの

各回80分（サウナ利用時間60分、着替え各10分）

チケット購入方法

: 各回20名まで（全体で140名）にて販売開始

定員に達し次第、予約受付は終了します。

チケット料金の他に手数料が必要となる場合があります。詳細はローソンチケットHPをご確認ください。

申し込み前に「MIYAGIととのいびより」ホームページで注意事項および規約を必ずご確認ください。

コスパの見解

移動式サウナという非日常的な体験に加えて、熱波師によるパフォーマンス、イベント特製の「サ飯」まで含まれることを考えると、通常3,700円はかなり魅力的な価格設定だと感じます。特に、佐藤朱さんと直接サウナ体験ができる5,700円の回は、ファンにとってはかけがえのない思い出となるでしょう。まさに、価格以上の「ととのい」と感動が待っているはずです！

「MIYAGI ととのいびより」プロジェクトとは？

このイベントは、仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会が展開する「MIYAGIととのいびより」プロジェクトの一環として開催されます。

「MIYAGIととのいびより」は、宮城県内の魅力的なサウナ施設や体験コンテンツを紹介し、サウナを通じて宮城の魅力を発信する公式Webサイトです。宮城県内のサウナ愛好家団体が厳選した24施設の情報や、アンバサダーによる体験コラム「ととのい日和だより」など、読み応えのあるコンテンツが満載。今回のイベントは、Webサイトでの情報発信と、実際に体験できるリアルイベントを連動させることで、より多くの人々に宮城のサウナの魅力を届けようという素晴らしい取り組みです。

最後に

「MIYAGI ととのいびより SAUNA DAY in SENDAI」は、サウナ初心者から熱心な愛好家まで、誰もが心ゆくまで「ととのう」喜びを味わえる、特別な一日となるでしょう。

東北初上陸の移動型サウナ「サバス2号」の体験、公式アンバサダー佐藤朱さんとの交流、そして充実した無料エリア。これら全てが、やまいちサステナパーク七北田公園という開放的な空間で繰り広げられます。

2026年3月7日（土）は、ぜひ仙台・宮城で最高の“ととのい”体験をしてみてはいかがでしょうか？ チケットの争奪戦は必至なので、気になる方は早めにチェックしてくださいね！ 心身ともにリフレッシュし、新たな活力を見つけるチャンスです。

