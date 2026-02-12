今のゴルフウェアに「もっとこうだったら…」という物足りなさを感じていませんか？機能性だけでは満足できない、かといってデザイン性だけではパフォーマンスに妥協したくない。そんなゴルファーの願いをすべて叶える、まさに“驚き”と“創造”が詰まったプレミアムゴルフウェアブランド「AMAZINGCRE（アメージングクリー）」が、ついに日本に本格上陸します！

米国の革新技術と韓国の最先端ファッションが見事に融合したこのブランドは、あなたのゴルフを別次元へと誘うかもしれません。この記事を読めば、AMAZINGCREが叶える究極のパフォーマンスとスタイル、そしてその魅力のすべてがわかります。

ゴルフウェアに求めるすべてを叶える新ブランド、AMAZINGCRE

機能性、デザイン性、そしてプレイ中の快適さ。もし、そのすべてを妥協なく追求したいと願うなら、きっと心躍るニュースが飛び込んできました。米国発の革新的な技術と、韓国の最先端ファッショントレンドが見事に融合したプレミアムゴルフウェアブランド「AMAZINGCRE」が、ついに日本に本格上陸するのです。

2026年3月13日（金）には、ファッションとカルチャーの発信地である表参道ヒルズに、国内初のフラッグシップストアがグランドオープン。これは単なるゴルフウェアの販売ではなく、ゴルフファッションの新時代を告げるイベントと言っても過言ではないでしょう。

驚きと創造が織りなすAMAZINGCREのDNA

「AMAZINGCRE」というブランド名には、その哲学が凝縮されています。「Amazing（驚き）」と「Creation（創造）」を融合させ、「驚くほど革新的な創造によって、究極のパフォーマンスを実現する」という、まさにその名の通り。

このブランドのルーツは、2015年に米国で開催されたPGAショーにあります。ここで彼らは、スイングスピードを最大化する独自の流体力学を応用したゴルフクラブ「Hole Driver」を発表し、世界中のゴルフ関係者に衝撃を与えました。単なるウェアブランドではなく、 「ゴルフのパフォーマンスを科学的に追求する」 というDNAが、AMAZINGCREの根底には流れているのです。

そして2020年、この流体力学の原理がアパレル分野へと発展しました。韓国ファッションの洗練された感性と融合することで、最新技術、高機能、そして圧倒的なファッション性を兼ね備えたプレミアムゴルフウェアブランドとして、世界中で注目を集める存在となったのです。

科学とファッションの融合が生む「究極のパフォーマンスウェア」

AMAZINGCREのウェアは、一見するとスタイリッシュなファッションアイテムですが、その内側にはゴルファーのパフォーマンスを最大限に引き出すための、綿密な科学的アプローチが隠されています。

人体動作工学「Alexis_9」がゴルフスイングを変える

AMAZINGCREが提唱するデザイン哲学「Alexis_9」は、ゴルフスイングの核心である9つの回転軸（Axis）と9つのセクションに分けたボディマッピング（Body Mapping）を精密に分析することから生まれました。これにより、ウェアが単なる「服」ではなく、 「身体の動きをサポートするパートナー」 として機能するのです。

核心技術①：スイングを解き放つ「Accordio Band」

ゴルフスイングにおいて最も可動域を必要とする肩甲骨や股関節部分に、特殊設計されたバンドが配置されています。これにより、身体の伸展が一切妨げられず、まるで第二の皮膚のように、解放感に満ちたスイングを可能にします。これは、プレイ中のストレスを軽減し、集中力を高める上で非常に重要な要素となるでしょう。

核心技術②：暑さから解放する「Coffin Ventilation」

夏のラウンドや熱い戦いにおいて、多くのゴルファーが悩むのが「暑さ」ですよね。AMAZINGCREは、最も熱がこもりやすい背中に、シームレスメッシュポリ素材を用いた「Coffin Ventilation」を採用しています。

「棺（Coffin）」をモチーフにしたという五角形のユニークなデザインは、圧倒的な存在感を放つだけでなく、驚異的な通気性を誇るとのこと。機能性とデザインを両立させる彼らのこだわりが、ここにも表れています。

厳選素材がもたらす快適性と多機能性

AMAZINGCREのウェアは、素材にも一切の妥協がありません。イタリアおよび日本製の最高級素材を使用し、以下の機能を兼ね備えています。

さらに、ゴルフに特化した実用的なユーティリティデザインや着脱可能なデザインを採用。マグネットスナップや収納機能など、プレーを快適にする機能が充実しています。これはまさに、ゴルファーにとって「痒い所に手が届く」工夫の数々です。

ゴルフ場をランウェイに変える洗練されたデザイン

AMAZINGCREの魅力は、その優れた機能性だけではありません。韓国ファッションの感性を取り入れた、洗練されたデザインもまた、多くのゴルファーを惹きつけています。

ブランドを象徴するのは、3Dスカルロゴ「ALEX」と5ストライプ。これらを軸に、多彩なグラフィックデザインやプリントパターンを展開しています。

憧れのトップスターやセレブリティにも愛用されているという実績は、そのデザイン性の高さを物語っています。ゴルフ場でも自分らしさを表現したい、そんな感度の高いゴルファーにとって、AMAZINGCREはまさに理想のブランドと言えるでしょう。

日本上陸記念！今だけのスペシャルキャンペーンを見逃すな

表参道ヒルズのグランドオープンに先立ち、今、見逃せないスペシャルキャンペーンが開催されています！

公式オンラインストア「事前登録キャンペーン」

2026年2月9日（月）～3月11日（水）期間中に公式オンラインストアで会員登録すると、がプレゼントされます。このギフトパッケージには「スペシャルバウチャー」が同封されており、表参道ヒルズ店で商品を購入すると、AMAZINGCRE限定コラボのNew mixコーヒーとオリジナルタンブラーをセットにした限定ギフトがもらえるとのこと！これはぜひ手に入れたいですね。

AMAZINGCREを体験できる場所

AMAZINGCRE表参道ヒルズ店

公式オンラインストア

公式Instagram

まとめ：ゴルフの未来を切り拓くAMAZINGCRE

2026年3月13日（金）東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズB1F

AMAZINGCREの日本上陸は、単に新しいゴルフウェアブランドがやってきたというだけではありません。それは、ゴルフというスポーツに対する 「パフォーマンスの追求」と「ファッション性の表現」 という二つの要素を高次元で融合させた、新しいゴルフカルチャーの到来を意味しているように感じます。

機能性ウェアにありがちな画一的なデザインに物足りなさを感じていた方、あるいはファッション性だけではない、本質的なパフォーマンスアップを求めるゴルファーにとって、AMAZINGCREは間違いなく最高の選択肢となるでしょう。

2026年3月13日、表参道ヒルズでAMAZINGCREが日本のゴルフシーンにどんな「驚き」と「創造」をもたらすのか、今から非常に楽しみです！ぜひこの機会に、その革新性を体験してみてはいかがでしょうか。

