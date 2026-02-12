バンダイは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「【抽選販売】サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-新世紀GPXサイバーフォーミュラ富士岡サーキット決戦3台セット」(12,540円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月2日(月)23時まで抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月3日(火)当選発表、2026年3月発送予定。

色味やマーキングは実在するレースマシンを髣髴とさせる容貌で、レースマシンとしてのリアリティと、高級感を感じられるコレクションアイテムが登場。上下にスタッキング出来る専用ディスプレイケースや銘板調ホイルステッカーなど、より一層コレクションとディスプレイをお楽しみいただける内容となっている。

本商品では、「スーパーアスラーダ01」、「ファイアースペリオンG.T.R」、「イシュザーク」といった、TVアニメ版最終話「栄光のウィナーズ」にて富士岡サーキットでの熱い戦いを繰り広げた3台がセットになっている。

セット品限定特典として、エッチング製銘板プレートがマシン3台分が付属する。

(C)SUNRISE