井上和「乃木坂LOCKS!」が3月で終了…「涙が出そうになってしまうんですけど…これがサヨナラじゃないですから」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月5日（木）では、番組のエンディングで重要なお知らせをおこないました。

◆「今日がラストじゃないから（笑）！」

この日は、生徒（リスナー）から届いた、全国のおいしいおはぎ情報だけを集めた「おはぎマップ」を作成する授業をおこないました。そして、番組はエンディングへ……。

――「remember」（Uru）をオンエア♪

井上：この曲はUruさんで「remember」です。今日も、おはぎ情報をたくさんありがとうございました！ 改めて“私はすごくおはぎが好きなんだな”って思いましたね（笑）。

そろそろ授業終了の時間なんですけど、ここで生徒の皆さんにお知らせがございます。2024年の1月からおよそ2年間にわたってお届けしてきた私の「乃木坂LOCKS!」が、来月の授業をもって終了することになりました。最後の登校日は、来月3月2日から5日までの4日間となります。本当に寂しい……お話を聞いたときもそうですし、このことを話さなきゃいけないからっていうことで、この曲を選んだまであります（笑）。

なんか、あの……寂しいなと思って涙が出そうになってしまうんですけど、今日がラストじゃないですから（笑）！ これがサヨナラじゃないですから。今泣いたら“来月の授業はどうするんだ！”っていう話になっちゃいますから、今は泣きませんよ。

でも、ここで出会えた人たちというか、生徒の皆さんともすごく絆を深められたし、自分にとって、ここがすごく大切な場所だったので、寂しさはあるんですけど……来月の授業も、みんなでいつも通り楽しく迎えられたらいいなと思っておりますので、ぜひ登校してくださるとうれしいです。ということで、また私と、来月この教室でお会いしましょう。乃木坂46の井上和でした！ 3月もよろしくお願いいたします！

