Mrs. GREEN APPLE大森元貴「うれしいね！ ミセスがきっかけでお友達ができたって！」18歳リスナーの報告に喜び、ラジオで“即興劇”披露!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月30日（月）の放送では、この春から大学生になるリスナーから届いた「ミセスのグッズがきっかけで友達ができた」という心温まるメッセージを紹介。番組後半では、メンバーが「友達作りのシミュレーション」として即興劇を繰り広げました。ミセス先生こんばんは！ 私は今年の春、大学生になります。新しいことだらけの生活が始まる今不安でいっぱいです。しかし！ 人見知りの私がお友達を作ることに成功しました！ きっかけは大学のワークショップです。隣の子がミセスのシールをスマホ裏に挟んでいて「それってもしかしてミセス？？」と話しかけたら「そうだよ！」と笑顔で返してくれ、話すうちに意気投合し、連絡先を交換することに成功しました！ 最近もずっと「いつか一緒にミセスのライブ行けたらいいね」と話しています。（愛知県 18歳 女の子）大森：わあ、嬉しいね！ ミセスがきっかけでお友達ができたって！若井：嬉しい！大森：2人とも学生の時に自分から話しかけたりとか、そういうコミュニケーションで友達になった記憶ありますか？若井・藤澤：うわぁぁ〜〜〜〜〜〜〜〜！！若井：あったかな〜〜？藤澤：僕、藤澤は。中学生の時は結構そういうのが難しくて。ちょっと恥ずかしがり屋で行けなかったのよ。そこでスタートダッシュをちょっと難しくしちゃったなっていう反省を活かして、高校生の時は元気よくいってましたね！大森：え！ ちょっと見たい！ やってみようよ！藤澤：ｻｲｱｸﾀﾞ〜!大森：じゃあ、若井がスマホ裏に挟んでる子ね。で、りょうちゃん（藤澤）が「それってもしかしてミセス？」ね。若井が「そうだよ」って意気投合し、連絡先を交換するとこまでやってください！ いきます、よーい、スタート！＜（カチンコの音）カン！＞若井：これ、ミセスのシール裏に挟んじゃお〜っと！＜（カチンコの音）カン！＞大森：待って、ストップストップ（笑）！ 言わないから！若井：裏に挟むその時じゃないの？大森：そんな説明セリフないから（笑）。若井：ないの？ ちょっと自分、演技の仕事やったことないんで、あんまよくわかってないんで……ちょっとご教示ください（笑）。大森：よーい、スタート！＜（カチンコの音）カン！＞藤澤：あ〜！ ドキドキだな〜あったらし〜い！若井：（小声で）うるさいな……藤澤：隣の席、座っちゃおっと……！＜（カチンコの音）カン！＞大森：カットー！ いや、その……（笑）。若井：一番ダメじゃない？！（笑）大森：隣の席、座っちゃおっと とかあるの？藤澤：言っちゃうよね？ 日常で。若井：言わねーよ！大森：教室の設定？ それ？藤澤：そうだよ。大森：じゃあ自由席なのね！ りょうちゃんの中では今、自由席だったんだ！藤澤：なんか大学って、そういうイメージがある。大森：じゃあ 隣の席、座っちゃおっと！ そこからいきましょう！ よーい、スタート！＜（カチンコの音）カン！＞藤澤：隣の席、座っちゃおっと……！（小声で Speaking を歌う）〜 先生でも何にも知らない ♪……大森：Speaking （笑）！ めっちゃコアなファン！藤澤：（隣の席の人の手元を見て）……あれ……？ それってもしかして……ミセス？！若井：あ！ そうそう！ ミセス！ 好きなんだよね！大森：どう意気投合するんだろ……藤澤：えぇ！！ 好きなんだ！ あたしもめっ↗︎ちゃ好き！大森：なんで女性なの？ 設定が（笑）。高校の頃とかの藤澤でいいんだけど……（笑）。ちょ、カットカット！＜（カチンコの音）カン！＞藤澤：なんですか（笑）。大森：あんまりふざけないでもらっていい？（笑）若井：え、大丈夫？？ すっごいやりづらいんだけど！大森：今、不安がってる人も、まだ打ち解けれてない子も、4月だからいるかもしれないから！若井：ヒントにしたいんだから、みんなの！大森：明日、もしかしたらそういう出会いがあるかも！ という希望になりますから、2人は。人類の希望ですよ！藤澤：たしかにね！若井：人類の希望！大森：だから見せてください、出会いを。よーい、スタート！＜（カチンコの音）カン！＞藤澤：ワークショップだな〜、今日は。若井：（小声で）今日はそっか、ワークショップか。藤澤：（ アポロドロス の鼻歌を歌う）〜♪大森：…… アポロドロス ……イントロ？（笑）藤澤：（ アポロドロス の鼻歌）あれ？……隣の席の人……あれ……？若井：スマホ ポチーっと！大森：言わないよね？ 全部。藤澤：……ちょっと失礼!!（携帯を持っている手を掴んで、無理やりスマホを裏返して）若井：おぉぉいちょっとちょっと！ 怖い怖い怖い!!藤澤：スマホの裏、もしかしてそれひょっとして、ミセス……？若井：そう、ミセス……藤澤：おおおおーーー！ 僕もめっちゃ好きです！ ミセス！若井：ホント！ マジ！藤澤：えぇ〜！ 嬉しい！ 何の曲が好きですか？若井：えっ？ 僕？藤澤：はい！若井：僕はねー、やっぱりあれかな…… InTerLuDe ～白い朝～ ！藤澤：あ、結構アルバムの……大森：（演技の途中で次のメッセージを読み上げようとする）藤澤：終わっちゃったよ……（笑）。若井：ダメだったのかな……不合格（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info