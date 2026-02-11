髙木菜那「『いってらっしゃい』とハグしました」ミラノ・コルティナ五輪出発前の妹・髙木美帆とのやりとりを明かす

藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。2月7日（土）の放送は、スピードスケートの日本代表選手として、オリンピックに3大会連続で出場し、金メダル2つ、銀メダル1つを獲得している髙木菜那さんのインタビューをお届け。ここでは、現在開催中のミラノ・コルティナオリンピックに出発する前の妹・髙木美帆選手とのやりとりを語りました。

髙木菜那さんは、1992年生まれ北海道出身。スピードスケートの日本代表選手として、2014年のソチ大会からオリンピック3大会連続で出場。2018年の平昌大会では、日本人女子として初めて、オリンピックの同一大会で2つの金メダルを獲得するなど輝かしい成績を残し、2022年の春をもって競技生活を終えました。

◆妹との適度な距離感

藤木：妹の美帆選手とは、オリンピック前に何か連絡を取ったりしましたか？

髙木：長野県で練習しているときに会って、「いってらっしゃい」とハグしました。

藤木：美帆選手は何とおっしゃっていました？

髙木：「わかった！ 行ってくる！」って言われました（笑）。

藤木：わりとあっさり（笑）。菜那さんは会場で解説を務めるということですが、逆に声をかける機会が難しいかもしれないですね。

髙木：それもあるからこそ、解説にしたんです。姉妹だから、ちょっと（距離感が）近すぎるんですよね。もし、妹がすべて良いレースをしてくれたら「おめでとう！」って声をかけられますけど、もし何かあったときに、私はそこでインタビューすることが絶対にできないなと思って。

妹としても、姉だからこそ話したくないこともあると思うので、だったら妹が会いたいときに会えて、会いたくないときは会えない距離が良かったんです。妹が一番輝けるポジションに私はいたいと思ったので、あまり会えない距離で（活躍を）見届けつつ「会いたい」と言われたら行くよ、という形がいいなと思いました。

藤木：あえて、ある程度の距離感をつくれるポジションでオリンピックに携わるのですね。

