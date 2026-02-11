ドラフト1位入団ながら、ここまで公式戦登板がなく、2026年は勝負の年となる。復帰に向けた調整は進んでおり、まずは実戦復帰が最大のテーマとなる。期待値の高さゆえ注目度も大きい。

未登板のドラ1右腕

下村海翔

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／69kg

・生年月日：2002年3月27日（23歳）

・経歴：九州国際大付高 - 青山学院大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（阪神）

ドラフト1位で阪神タイガースに入団し、プロ3年目を迎える下村海翔。2026年は、一軍デビューが待たれている。

九州国際大付から、青山学院大へ進学。3年秋のリーグ戦からはチームのエース格に成長した。

チームは長らくリーグ優勝から遠ざかっていた中、4年秋には下村の活躍もあり、33季ぶりの東都リーグ制覇を達成。

その後、チームメートの常廣羽也斗（現：広島）とともにドラフト上位候補と称され、阪神からドラフト1位指名を受けた。

ルーキーイヤーから即戦力の活躍が期待されていたが、大学時代の疲労蓄積を考慮され、プロ1年目の春季キャンプは二軍スタート。その後、トミー・ジョン手術を受けることとなった。

この影響を受け、プロ入りから2年連続で公式戦登板なし。ドラフト1位入団とはいえ、2026年は勝負のシーズンといえるだろう。

春季キャンプは二軍スタートとなっているが、すでにブルペン投球を実施。満を持してのデビューに向け、着実に調整を進めている。

