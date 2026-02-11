Daichi Yamamoto主宰のレーベル・Andless、プレリリースイベント開催決定

Daichi Yamamoto主宰のレーベル・Andlessが、所属アーティストによるプレリリースイベント「Andless PRE-RELEASE PARTY」を2026年3月8日（日）に渋谷WWWで開催する。

本イベントには、今後それぞれ新たなリリースを控える、国内屈指のトークボックスプレイヤー・Kzyboost、POPOURS 2026「NEW COMER SHOT LIVE」への出演でも注目を集めるRama Pantera、Daichi Yamamoto「Newtone」「夜中の爪」「メルセデス」などを手がけるプロデューサー/ビートメーカー・4LONの3組が出演。各アーティストがライブセットを披露し、作品発表に先駆けて現在地を提示するイベントとなる。ヒップホップを軸にしながらもそれぞれ異なる個性を持つ3者が集う本公演。既存のファンはもちろん、これまでライブ会場に足を運ぶ機会の少なかったリスナーにとっても、アーティストと出会う絶好の機会となりそうだ。

今回のイベントでは、23歳以下を対象にしたU-23チケットを2000円にて販売。より多くの人にライブ体験を開く形での開催となる。前売りチケットは2月11日（水）17:00より販売開始。

＜ライブ情報＞

Andless PRE-RELEASE PARTY

2026年3月8日（日）渋谷WWW

出演：Kzyboost / Rama Pantera / 4LON

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：

ADV ¥4000（WITHOUT DRINK）

U-23 ¥2000（WITHOUT DRINK）

問い合わせ：Andless（live@andless.net）

最速先行：2月11日（水）17:00〜

https://eplus.jp/andless/

注意事項

※U-23チケットは23歳までのお客様がご購入いただけます。

※U-23チケットをご購入のお客様は、当日受付にて年齢確認のため顔写真付きの身分証（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証などの公的身分証明書）をご提示ください（コピー可）。ご提示いただけない場合は、U-23チケットと通常料金との差額をお支払いいただきます。