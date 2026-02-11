「自転車は安全」は大間違い？ 年間7万件の事故発生…交通事故が減る中で「自転車だけ増えている」!?

2月9日（月）の放送では、自転車関連事故の発生状況と、安全運転のための基本ルールについて取り上げました。
【質問】
令和6年の1年間で、自転車関連の事故は約何件起こったでしょうか？
① 約3万件
② 約7万件
③ 約10万件
【答え】
② 約7万件
◆自転車関連事故件数…全体件数は減っても「自転車」の割合は増加
警察庁のデータによると、令和6年の1年間で発生した自転車が関係する事故は67,531件。およそ7万件もの事故が起きているのが現状です。
ここで注目すべきは、交通事故全体の推移との違いです。
全国の交通事故総数は減少傾向にありますが、自転車関連の事故については、近年「約7万件前後」と横ばい状態で推移しています。
つまり、交通事故全体に占める「自転車が関係する事故」の割合は、年々増え続けているということになります。
◆身近な乗り物だからこそ「ルールの徹底」を
自転車は免許が不要で、子ども大人まで手軽に利用できる便利な乗り物です。
しかし、一歩間違えれば、自分自身が負傷するだけでなく、他者に大きなケガをさせてしまう加害者になるリスクもはらんでいます。
事故を防ぐために、以下の基本ルールを改めて徹底しましょう。
●信号を必ず守る
●一時停止の標識では必ず止まる
●交差点では左右の安全確認を怠らない
当たり前のことのように思えますが、日々の慣れが油断を生みます。「自分は大丈夫」と思い込まず、常に安全運転を心がけることが大切です。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
