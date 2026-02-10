プレミアリーグで優勝争いを展開しているアーセナルとマンチェスター・シティは先週末にいずれも勝利を収めた。

首位アーセナルは昇格組ながらもトップハーフに食い込んでいるサンダーランドを本拠地『エミレーツ・スタジアム』に迎え、3－0で快勝。マルティン・スビメンディの強烈なミドルシュートで先制すると、ヴィクトル・ギェケレシュが途中出場から2ゴールを記録し、危なげなく勝ち点「3」を積み上げた。

一方、リヴァプールが無類の強さを誇る“要塞”『アンフィールド』へ乗り込んだ2位マンチェスター・シティ。ドミニク・ソボスライの衝撃的な直接FKで先制を許す苦しい展開となるも、失点から10分後にベルナルド・シウヴァが同点ゴールを挙げ、後半アディショナルタイムにはアーリング・ハーランドのPKで勝ち越し2－1で勝利した。マンチェスター・シティが『アンフィールド』で勝利したのは2021年2月以来約5年ぶりとなっている。

依然としてアーセナルはマンチェスター・シティに「6」ポイント差をつけ、優勝争いをリードしている。しかし、かつてプレミアリーグの舞台で活躍したOBたちは、直近の“アンフィールド攻略”がマンチェスター・シティにとって大きな追い風となり、アーセナルにとっては痛手であると指摘。かつてマンチェスター・ユナイテッドで活躍したロイ・キーン氏はイギリスメディア『スカイスポーツ』を通じて次のように持論を展開した。

「素晴らしい結果であり、マンチェスター・シティにとって大きな前進だ。『アンフィールド』での彼らの成績は芳しくなかった。ペップ（ジョゼップ・グアルディオラ監督）は試合前、個性と気概を見せなければならないと言っていた。そして、彼のチームはそれを示した。勝ち点『3』以上の結果だ。精神的な励みになるが、アーセナルにとっては少々痛手だろう。彼らはまだ十分なリードを保っているが、マンチェスター・シティがビハインドを負いながら勝利できたことは大きい」

また、同じくマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたガリー・ネヴィル氏も「アーセナルは非常に堅実なチームで、今回の結果で何かが変わるわけではない。しかし、タイトル争いは3月、4月になると緊張感が高まる。マンチェスター・シティには大きなチャンスがあるだろう。プレッシャーをかける絶好の機会を掴んでいる」と前置きしつつ、次のように言葉を続けている。

「アーセナルにプレミアリーグの優勝経験がある選手はいないし、監督も同様だ。追撃を続けるためには常に背後につけ、絶えずプレッシャーをかけ続け、存在を認識させ続ける必要がある。あまりにも差が開いてしまうとプレッシャーをかけることはできない。残り7、8試合の時点で『3』ポイント差から『6』ポイント差であれば、アーセナルに問題を引き起こすことができるだろう」

なお、アーセナルとマンチェスター・シティは2022－23シーズンと翌2023－24シーズンも激しく覇権を争った。いずれのシーズンもアーセナルが首位でクリスマスを迎えたものの、マンチェスター・シティが後半戦で巻き返し、タイトルを獲得している。果たして今シーズンはどのような結末を迎えるか。第26節ではアーセナルがブレントフォードとのアウェイゲーム、マンチェスター・シティがフルアムとのホームゲームに臨む。