毎日感じる体の重だるさ、肩や腰の慢性的な痛み、スポーツでの伸び悩み…それら全て、「もう仕方ない」と諦めていませんか？愛媛・東予エリアに満を持して上陸するストレッチ専門店『Dr.stretch イオンモール新居浜』が、その悩みに終止符を打ち、あなたの身体を根本から変える鍵を握っています。

慢性的な不調に終止符を！Dr.stretch新居浜店が東予エリアに登場

「最近、なんだか身体が重い…」「肩こりや腰痛が慢性化している」「スポーツのパフォーマンスをもっと向上させたいけれど、どうすればいい？」

そんな身体の悩みを抱えるあなたに朗報です！愛媛県初の東予エリアへの上陸となるストレッチ専門店『Dr.stretch』イオンモール新居浜店が、いよいよオープンします！これはまさに、私たちの身体が抱える悩みに新たな光を差し込む、待望のニュースと言えるでしょう。

独自技術「コアバランスストレッチ」で深層筋にアプローチ

Dr.stretchが提供するのは、一般的なストレッチとは一線を画す独自技術「コアバランスストレッチ」です。これは、自分一人ではなかなか届かない身体の「深層筋（インナーマッスル）」に焦点を当てたもの。深層筋は、姿勢の維持や関節の安定に重要な役割を担っており、ここが硬くなると、私たちの身体は様々な不調を訴え始めます。

デスクワークでの肩こりや腰痛

スポーツでの可動域の限界

なんだか疲れが取れない…

これらの悩みの多くは、実は深層筋の硬さが原因かもしれません。プロのトレーナーが一人ひとりの身体の状態を見極め、的確なアプローチで深層筋を緩めてくれます。長年開けていなかった身体のドアを、熟練の鍵師が開けてくれるような感覚で、身体の奥からジワーッと伸びていく感覚は、一度体験すると病みつきになること間違いなしです。

プロアスリートも信頼する「世界レベルの技術」

「コアバランスストレッチ」が単なるストレッチではないことは、その導入実績が証明しています。メジャーリーグ球団ボストン・レッドソックスのボディメンテナンストレーナーとして活躍した山口元紀氏が研究・開発したこの技術は、世界290店舗以上で展開され、数々のプロスポーツチームやトップアスリートにも導入されています。

プロサッカーチーム「FC東京」「横浜FC」

3人制プロバスケチーム「TOKYO DIME」

ホッケー女子日本代表の及川栞選手

東京オリンピック レスリング女子金メダリストの須﨑優衣選手

など、第一線で活躍するアスリートたちが、自身のパフォーマンス向上のためにDr.stretchを選んでいるのです。身体の不調改善はもちろん、ゴルフの飛距離アップやランニングフォームの改善など、スポーツパフォーマンスの向上にも効果が期待できます。

イオンモール新居浜店 詳細と見逃せないオープンキャンペーン

Dr.stretch イオンモール新居浜店は、ショッピングやお出かけのついでに気軽に立ち寄れる絶好のロケーションにオープンします。

店舗概要

Dr.stretch イオンモール新居浜〒792-0007 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜1階136区画

せとうちバス「新居浜駅前」1番乗り場より、イオンモール新居浜行きで約12分

松山自動車道「新居浜IC」より車で約18分

期間限定！特別オープンキャンペーン

今回のオープンを記念し、Dr.stretchを初めて利用する方には嬉しいキャンペーンが用意されています！

2026年2月14日(土)～2026年3月1日（日)で体験可能！Dr.stretchのご利用が初めてのお客様

通常、プロのマンツーマンストレッチはそれなりの価格がしますが、このキャンペーン期間中なら、驚きの価格で本格的な「コアバランスストレッチ」を体験できます。身体の不調を感じている方はもちろん、スポーツ愛好家の方々も、この機会にぜひプロのストレッチを体験してみてはいかがでしょうか？

「ストレッチを文化に」——株式会社nobitelのビジョン

Dr.stretchを運営する株式会社nobitelは、「ストレッチを文化に根付かせ、一人ひとりの健康な体づくりに寄り添う」ことをミッションとしています。彼らは、単にストレッチを提供するだけでなく、「人の未来を大きくする」という壮大なビジョンのもと、ヘルスケア業界をリードする存在として、ストレッチを新たな健康習慣として社会に提案し続けています。

新しい身体と出会うチャンス！今すぐ体験を

愛媛・東予エリアに上陸したDr.stretch イオンモール新居浜店は、単なるストレッチ施設ではありません。それは、私たちが自身の身体と向き合い、可能性を広げるための新しい拠点です。「コアバランスストレッチ」という独自技術で、自分一人では届かない深層筋にアプローチし、身体の不調改善からスポーツパフォーマンス向上まで、幅広いニーズに応えてくれます。

そして、今なら期間限定のオープンキャンペーンを利用すれば、このプロの技術を非常にお得な価格で体験できます。ぜひこの機会に、イオンモール新居浜店に足を運び、Dr.stretchの「コアバランスストレッチ」で、新しい身体、そして新しい自分と出会ってみませんか？あなたの毎日が、きっともっと軽やかで快適になるはずです！

