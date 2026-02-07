SHAO HAO、ドリーミーなポップ・チューン「Thursday」リリース

K-POPとブリットポップの要素を併せ持つアーティストSHAO HAOが、ポジティブなムードに満ちた最新シングル「Thursday」をリリースした。

「Thursday」は、この春にリリース予定のEPの世界観を先取りする一曲で、聴いた瞬間から足を踏み鳴らしたくなるような、明るく、多幸感にあふれ、そして中毒性の高いポップチューン。K-POP特有の鮮やかなメロディと先進性に、80年代ブリットポップのサウンドや楽器感を巧みに融合、きらめくシンセと推進力のあるビートが印象的なサビは耳に残り、”恋に落ちる瞬間”の高揚感と脆さを閉じ込めた歌詞が胸を打つ。〈Maybe, I could be your Mr. Right / we could fall in love Thursday night〉というフレーズが象徴するように、深夜の高揚感をネオンのように閉じ込めた、明るくエネルギッシュなポップチューンとなっている。

同楽曲のミュージックビデオは、レトロなテレビのデーティング番組を思わせる世界観の中で、SHAO HAOが複数の”別人格（オルターエゴ）”を演じながら、恋を探す物語が描かれている。レトロなカラーパレット、懐かしさを感じさせるファッション、そしてドラァグ・アイコン Bitchtriceの特別出演など、ノスタルジックで鮮やかな世界観が印象的な作品となっている。

■SHAO HAOコメント

『Thursday』は、より正直で、遊び心があり、自分を隠すことを恐れない”新しい愛のかたち”を表現した楽曲です。

自分自身の恋愛経験から強くインスピレーションを受けていて、誰かを好きになり始めたときに現れる、さまざまな自分の姿を描いています。

ミュージックビデオでは、『Thursday Night』という架空のレトロなデーティング番組の中で、3つの異なる人格を演じています。

極端にシャイな自分と、過剰に自信満々な自分、そして最終的に”一番バランスが取れていて、リアルな自分”に女の子が惹かれていく、というストーリーです。

番組の司会は、ドラァグクイーンのBitchtriceが務めています。

自己表現や自由、そして”本当の自分を受け入れること”を象徴する存在として、彼女の存在はとても重要でした。

この曲はBLACKPINKの所属レーベルYGのチームと共に制作し、ソウルでレコーディングしました。

このリリースに向けて、K-POPのパフォーマンスレッスンも受けています。

＜リリース情報＞

SHAO HAO

『Thursday』

配信中

https://open.spotify.com/intl-ja/album/23fsI2F3f88op46C6wmTSu?si=vLkac2tyRf-qq1DRVDhUvQ

INSTAGRAM https://www.instagram.com/shaohaosean?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==