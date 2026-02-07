冬の定番はやっぱり90年代!? GLAY、ラルク、広瀬香美、Kiroroが並ぶ名曲ランキング「ウィンター」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

2月1日（日）の放送では、「冬を楽しもう！『ウィンター』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「冬を楽しもう！『ウィンター』ソングTOP10」

・1位：GLAY「Winter, again」

・2位：Kiroro「冬のうた」

・3位：L'Arc-en-Ciel「winter fall」

・4位：広瀬香美「promise」

・5位：DREAMS COME TRUE「WINTER SONG」

・6位：サイモン＆ガーファンクル「冬の散歩道」

・7位：KARA「ウィンターマジック」

・8位：高野寛＆田島貴男「Winter's Tale ～冬物語～」

・9位：Dual Dream「Winter Kiss」

・10位：嵐「Winter days」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「冬を楽しもう！『ウィンター』ソングTOP10」は、10曲中7曲が1990年代にリリースされた楽曲という結果になりました。 1位に輝いたのは、スキー旅行キャンペーンのCMソングに起用されたGLAYの「Winter,again」です。

ランクインした多くの楽曲に共通しているのは、冷たく澄んだ冬の空気を震わせるようなハイトーンボーカルです。その歌声が、楽曲に清々しさと高揚感を演出しています。

1990年代、スキーやスノーボードは冬を代表するレジャーとして不動の地位を確立しました。当時のゲレンデの雰囲気をボーカルスタイルで見事に切り取った楽曲は、当時のリスナーを熱狂させました。 それらが令和の今も、スタンダードナンバーとして根強い人気をキープしていることが、今回のランキングからも分かります。

まさに冬という季節を全力で楽しめる、熱い気持ちがこみ上げてくるような楽曲がそろったTOP10でした。

次回2月8日（日）の放送テーマは、「聴けばキュンキュン！ 恋リアソングTOP10」です。

