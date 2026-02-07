「ママはなんでお化粧しないの？」4歳娘の一言にドキッ！ 40代・在宅ワークママの“手抜きメイク”に悩んできた…みんなはどうしてる？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「在宅勤務中のお化粧、どうしてる？」という相談を紹介しました。私の相談は、「化粧」です。 私は現在フリーランスで、自宅で仕事をしています。最近4歳の娘がおしゃれに目覚め、その流れで「ママはなんで化粧しないの？」と聞かれます。お勤めしていた時は、オールインワンファンデーションを塗って眉毛くらいは描いていたのですが（友人からは「そのレベルは化粧に入らない」と言われましたが……）、コロナ後に子どもを2人産んで、独立して自宅で仕事するようになってからは、それすらもしなくなりました。 現在は、保育園の送迎以外はほとんど外出することもなく、家族で出かける時にたまに眉毛を描くくらいです。いい大人だし良いものを買ったほうが良いのかなと思ってデパートのコスメ売り場を見に行ったりしたのですが、一式全部集めると結構なお値段がしますよね（汗）。 外に出る仕事でもないのに、化粧にそこまでお金をかける勇気もなく。かといって、この年齢でまともにコスメを持っていないのもなぁ……と悩んでしまいます。私みたいな人はいるのでしょうか。いたらどうしているのか、教えてもらいたいです！（千葉県 40歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「なるほど。特に在宅勤務やフリーランスの場合、『メイクしてますか？』というのは気になりますよね」と共感。外出頻度が減った今のライフスタイルにおける、その他のリスナーたちの「お化粧事情」や「経験談」を募りました。ーー今回の相談に対して、同じく在宅ワークをしている方や、元美容部員の方から、明日から真似できる具体的なアドバイスが届きました。お化粧品事情、お察しします。自分にかける費用、年齢など悩みますよね。 元美容部員としてズバリ、「アイテムによって、かける費用を分ける」ことをオススメします！ 例えば、ベースメイクはデパコス（デパートコスメ）、ポイントメイクはプチプラ（低価格コスメ）にするなどです。デパコスまではちょっと……と言う場合は、スーパーやドラッグストアで買える「カウンセリング化粧品」がオススメです。私はちょうどここでお仕事していました。デパコスまでは出せないけど、プチプラのものは心許ない方にはちょうどよい価格帯で、30～50代くらいまでの方に使いやすいアイテムが揃っているかと思います。是非美容部員に相談していろいろ試してみてはいかがでしょうか？声をかけるのは勇気がいるかと思いますが、悩みや「まずは試してみたいこと」などを正直にお話していただければ真摯に対応してくださるかと思います。逆に邪険にするようなところでは買わなくていいと思います！ちなみに私は、ベースメイクはカウンセリング化粧品の価格帯のものを使うことが多いですが、コンシーラーは「くまやシミ」が気になるためデパコスです。ポイントメイクはプチプラで、いろんな色や質感のものを複数所持して楽しんでいます。メイクは自己満足だと思っているので、どこにどのくらいかけるかはその方の価値観次第。自分がわくわくして「今日の自分ちょっといいじゃん！」ってご機嫌でいられるものが見つかりますように。（東京都 39歳 女性 パート）私も在宅勤務で毎日ノーメイクで過ごしています！ 買い物に行くときも日焼け止めと眉毛を描くくらいです。お化粧が好きでないのであれば、別にしなくてもいいんじゃないかなあと思います。ただ、この先お子さんの入学式や卒業式などイベントに参加することを考えると、メイクする機会はあった方がいいとも思います。しばらくメイクをしていない人がいきなりメイクすると大事故になりやすいので……（笑）。お洒落してお化粧して出かける日を、たまーに設けてみてはいかがでしょうか？ 私も普段はすっぴんですが、友人と出かけるときや、好きなアーティストのライブに行くときにはしっかりメイクをしています。最近はプチプラの化粧品も高品質ですから、ドラッグストアでアイシャドウとリップを1つずつ買うくらいなら2,000～3,000円程度の出費でどうにかなりますよ！ お洒落して出かけるのって、気持ちも晴れやかになるので、おすすめです。（東京都 41歳 女性 会社員）私も在宅フリーランスで、日焼け止めだけで基本的に化粧はしません。眉毛を書いたら「私今日頑張ってる～」と思うレベルです。私なら娘さんに「化粧はやりたい時にやるものなんだよ。今日はやりたい時じゃないんだよ」と伝えるかな？ もし、お子さんが化粧した顔を見たいと言っていて、それを叶えてあげたいならドラッグストアの安いもので充分です。デパコスは良いお値段しますし、化粧品って消費期限もあるのでほとんど使わないなら買ってもそのまま捨てるだけだと思いますよ。大量の化粧品をほとんど使わずに捨てた経験がある人間からのアドバイスでした。（東京都 41歳 女性 自営業）メイクをするorしない、分かります！ 私は元々女子力低めで、仕事も無く近所へ買い物で出る日は「肌を休める日」と言い訳をして、ノーメイク……。しかし、アラフィフになりつつあるので、ノーメイクで出かけてふと鏡やガラスに写った顔を見て「歳とったなぁ……」と実感をしています。今更だけど、化粧品よりも、パックや基礎化粧品にお金を掛けようと思っています。（神奈川県 46歳 女性 パート）私も子どもができてから、しっかりメイクはしなくなりました。先日、まつ毛パーマをかけました。メイクしなくても目がぱっちりなので、おすすめです！ メイク用品は、口紅だけはいいものにしています。時々、気分をあげたいときなどに塗る程度ですが、色味や付け心地はやはり、いいものは違います！（群馬県 43歳 女性 専業主婦）私は商売柄、普段は化粧をしておらず、冠婚葬祭の時などごくたまにしか化粧しないので、化粧品を買っても使い切れないんですよね。 そういうときは、コンビニに「1回分使いきりのセット」が売っているので、それを使っています。（東京都 46歳 女性 自営業）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM