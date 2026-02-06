有吉弘行 元師匠・オール巨人への気遣いを反省：「昼飯を950円で抑える弟子なんてエピソードにもならない」

◆“真逆”の金銭感覚エピソード
この日は、有吉が小学生時代のエピソードを語りました。その当時、かわいがってくれた親戚のおばさんから、「駄菓子屋でお菓子を買ってきなさい。お釣りはちゃんと持って帰りなさい」と1万円札を渡された有吉は、「俺……その1万円を全部使おうと思って（笑）」と振り返ります。
実際に、駄菓子屋では当たり付きのガムやきなこ棒を次々と購入。さらに、スーパーボールのくじにも手を伸ばし、「あれも1位から100位まで100個くらいあって、それも全部やってやろうと思ってくじを引いていたら、5,000円くらい使ったところで、駄菓子屋のおじさんに『僕、やめたほうがいいよ？』って止められて帰った（笑）」と話すと、安田は「駄菓子屋のおじさんが引いた話（笑）」と大爆笑。
1万円を使い切ることはなかったものの、残ったお釣りをおばさんに渡すと「5,000円も使ったの!?」と驚かれたそうです。
そんな散財エピソードを披露した有吉ですが、かつて、オール巨人に弟子入りしていた頃は金銭感覚が真逆だったそうで、「すきま時間に巨人師匠が『昼飯を食ってこい』って言われてお金も預かるんだけど『1,000円を超えると生意気だよな』って思っちゃって、1,100円くらいになったときは『ちょっと自分でも出して（師匠への申告を）950円に抑えよう』みたいに考えてた」と語ります。
話を聞いた安田が「妥当じゃないですか」とフォローしましたが、有吉は「例えば、それで2,000円するうなぎでも食って『ごちそうさまでした！』なんてやっていたら、後で師匠も『有吉は豪快な男やったよ』と言えただろうね。（昼飯代を）950円で抑える弟子の話なんて、エピソードにもならない」と芸人として反省していました。
