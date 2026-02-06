乃木坂46井上和「大丈夫、今やればいいから！」勉強のやる気が出ない受験生リスナーに激励のメッセージ！

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月4日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。今月に受験を控える生徒にエールを送りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は2月に一般入試を控えているのですが、本当は追い込みかける時期なのに、なかなかやる気が出なくてエンジンがかかりません。もし良ければ応援してほしいです！」（神奈川県 18歳）

◆受験を控える生徒にエール！

井上：先月1月にあった大学入学共通テストを受けて、さらに、2月に試験を控えている生徒も多いんじゃないかなと……大変な時期に差し掛かりますよ。本当は追い込みかけなきゃいけないのに、なかなかやる気が出ない……大変だ！ でも大丈夫、今やればいいから！ 今頑張れば、後悔なく迎えられますから！

私も遠くから……近くから？ どうなんでしょう（笑）？ 距離感は分からないですけど、応援しております！ 頑張ってください！

